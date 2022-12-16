Экс-форвард «Локо» Фарфан объявил о завершении карьеры

«После стольких радостей и исполнения моих самых больших желаний пришло время попрощаться с мячом и закончить этот прекрасный этап моей жизни. Спасибо всем за безусловную поддержку, спасибо футболу», — написал 38-летний перуанец в соцсетях.

Последним клубом Фарфана был «Альянса Лима» из Перу, за который он выступал с 2021 года.

Форвард также выступал за ПСВ, «Шальке», «Аль‑Джазиру» из ОАЭ и «Локомотив», где играл в 2017—2020 годах. С «Локо» он стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны. Фарфан выигрывал чемпионат Нидерландов и брал Кубок Германии.