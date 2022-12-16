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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:27 (мск), источник: Sports.Ru

Экс-форвард «Локо» Фарфан объявил о завершении карьеры

Бывший форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан объявил о завершении карьеры игрока.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«После стольких радостей и исполнения моих самых больших желаний пришло время попрощаться с мячом и закончить этот прекрасный этап моей жизни. Спасибо всем за безусловную поддержку, спасибо футболу», — написал 38-летний перуанец в соцсетях.

Последним клубом Фарфана был «Альянса Лима» из Перу, за который он выступал с 2021 года.

Форвард также выступал за ПСВ, «Шальке», «Аль‑Джазиру» из ОАЭ и «Локомотив», где играл в 2017—2020 годах. С «Локо» он стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны. Фарфан выигрывал чемпионат Нидерландов и брал Кубок Германии.

За сборную Перу у Фарфана 102 матча, 27 голов, а также серебро (2019) и бронза (2015) Кубка Америки.

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