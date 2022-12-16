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22:26 (мск), источник: RT на русском

«Атлетико Минейро» арендовал защитника ЦСКА Фукса

Защитник ЦСКА Бруно Фукс перешёл в «Атлетико Минейро» на правах аренды.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, стороны оформили переход футболиста на правах аренды сроком на один год. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.

В нынешнем сезоне Фукс сыграл восемь матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее «Интернасьонал» объявил о подписании контракта с защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

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