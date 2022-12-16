«Атлетико Минейро» арендовал защитника ЦСКА Фукса
Защитник ЦСКА Бруно Фукс перешёл в «Атлетико Минейро» на правах аренды.
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Защитник ЦСКА Бруно Фукс перешёл в «Атлетико Минейро» на правах аренды.
Как сообщает пресс-служба ЦСКА, стороны оформили переход футболиста на правах аренды сроком на один год. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.
В нынешнем сезоне Фукс сыграл восемь матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее «Интернасьонал» объявил о подписании контракта с защитником ЦСКА Марио Фернандесом.