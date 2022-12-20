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08:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Палмейрас» проведёт переговоры о трансфере Клаудиньо. «Зенит» хочет за игрока € 15−17 млн

Бразильский «Палмейрас» хочет приобрести полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщает Goal.

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Источник: РИА "Новости"

По сведениям источника, «Палмейрас» намерен организовать встречу с агентом игрока и представителями «Зенита», чтобы обсудить возможное возвращение полузащитника в Бразилию. Разговор может состояться уже на этой неделе.

Сообщается что «Палмейрас» заинтересован в полноценном трансфере Клаудиньо и планирует осуществить его до конца 2022 года. Источник сообщает, что «Зенит» может запросить за переход футболиста € 15 −17 млн. Сам игрок заинтересован в переходе в бразильский клуб из-за отсутствия возможности выступать в еврокубках. По мнению Клаудиньо, переход в один из бразильских грандов представляется интересным вариантом продолжения карьеры.

Напомним, Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России — 2021/2022 и Суперкубок России 2022 года. В текущем сезоне бразилец провёл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забив три гола и отдав семь результативных передач.

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