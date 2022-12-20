«Палмейрас» проведёт переговоры о трансфере Клаудиньо. «Зенит» хочет за игрока € 15−17 млн

По сведениям источника, «Палмейрас» намерен организовать встречу с агентом игрока и представителями «Зенита», чтобы обсудить возможное возвращение полузащитника в Бразилию. Разговор может состояться уже на этой неделе.

Сообщается что «Палмейрас» заинтересован в полноценном трансфере Клаудиньо и планирует осуществить его до конца 2022 года. Источник сообщает, что «Зенит» может запросить за переход футболиста € 15 −17 млн. Сам игрок заинтересован в переходе в бразильский клуб из-за отсутствия возможности выступать в еврокубках. По мнению Клаудиньо, переход в один из бразильских грандов представляется интересным вариантом продолжения карьеры.