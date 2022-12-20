Лучший молодой игрок РПЛ Пиняев рассказал о желании сыграть в одной команде с Месси

Форвард самарского клуба 1 декабря был признан лучшим молодым игроком Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) 2022 года. В результате опроса специалистов (руководителей и тренеров клубов РПЛ, наставников юношеских и национальных сборных, представителей Российского футбольного союза, РПЛ, Футбольной национальной лиги, Детской футбольной лиги, организаций, занимающихся развитием футбола, и журналистов, в том числе сотрудников Редакции спортивной информации ТАСС) 18-летний игрок набрал 317 баллов. Второе место занял нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (258 баллов), третьим стал полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов (172).

Хотелось бы получить пас от Лео Месси. Неважно, вперед, назад или на пустые ворота. Просто хотелось бы сыграть с ним за одну команду.

В сезоне-2022/23 Сергей Пиняев на клубном уровне принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав три результативные передачи. 17 ноября он дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче с командой Таджикистана (0:0), став самым молодым футболистом, когда-либо выходившим на поле за национальную команду (18 лет и 15 дней). Прежним рекордсменом по этому показателю был вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев — на момент первой игры в товарищеском матче со сборной Норвегии (2:3) 28 апреля 2004 года ему было 18 лет и 20 дней.