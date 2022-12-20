Кого надо продать, а кого купить ЦСКА зимой, чтобы бороться за чемпионство. Разбираемся, чего не хватает Федотову

После назначения Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА провел крайне неоднозначные полгода. К сентябрю именно армейцы в плане качества были максимально близки к «Зениту», но далее команда просела и выдала относительно начала сезона просто кошмарный отрезок: три ничьи в 7 матчах РПЛ при всего двух победах, одна из которых пришлась на игру против бедовых «Химок». В итоге — лишь пятое место в чемпионате на момент зимнего перерыва.

Разбираемся, что клубу нужно сделать зимой, чтобы вернуться в борьбу за второе или даже первое место.

Кого купить

«Если говорить о главной нашей проблеме, это реализация моментов. Если бы мы бережнее к ним относились, то набрали бы больше очков», — подтверждал основное мнение журналистов и болельщиков главный тренер ЦСКА перед началом второго круга.

По итогам 17-ти матчей армейцы набили xG на 33.22 гола, забив при этом всего 30. Эта разница — худший показатель среди первых десяти клубов турнирной таблицы РПЛ. Очевидно, что в команде есть проблема с завершением.

Проблема явно не в основном нападающем команды Федоре Чалове. Он прекрасно перезагрузил карьеру после аренды в Швейцарии, забил 10 мячей в текущем чемпионате и показал отличный КПД. А вот со сменщиками Федора ситуация обстоит принципиально иначе.

И Адольфо Гайч, и Антон Заболотный ничем не впечатлили в первой части текущего сезона, хотя регулярно получали время в концовках. И если с аргентинским нападающим, забившим один мяч при разносе «Краснодара», все стабильно (с момента его переезда в Москву летом 2020-го Гайч так и не проявил себя в основе), то форма Заболотного за последние месяцы — новость неприятная и неожиданная. До возвращения Чалова в Россию именно Антон был основным форвардом красно-синих.

Теперь же Заболотный, карьеру которого Федотов успешно перезапускал в «Сочи», снова оказался героем мемов. Хотя не стоит забывать и о травме, которая оставила форварда вне игры едва ли не на месяц.

Хотя при Федотове ЦСКА не играет в два нападающих, в идеале команде нужен новый наконечник, который сможет усилить качества Чалова. Федор прекрасно действует в подыгрыше, двигается без мяча и ассистирует — завершающий партнер был бы крайне ему полезен. Если тренер не планирует отходить от своих принципов и использовать в дальнейшем по-прежнему одного центрального форварда при поддержке фланговых атакующих футболистов (Медины и Карраскаля в первую очередь), то другой игрок в нападение все равно нужен — для подмены самого Чалова, который далеко не всегда проводит на поле все 90 минут.

Кто еще требуется ЦСКА? Центральный защитник: причем проблема с этой позицией в случае красно-синих стоит даже более остро. Осенью из-за травмы надолго выбыл Игорь Дивеев, и Федотову приходилось выставлять в качестве ЦЗ Кирилла Набабкина. Изначально игроку фланга уже 36, так что это было вынужденное решение со всех сторон. Не говоря о том, что для прописавшегося в центре обороны Зайнутдинова эта позиция тоже не родная.

После аренды Бруно Фукса кадровая ситуация в защите ЦСКА становится еще более тяжелой. Да, есть молодой Матвей Лукин — но способен ли он уже сейчас регулярно выходить в основе и давать качество? История с огненным матчем против «Локо» пока что лишь разовый перфоманс.

Кого продать

Вечно не совсем готового Бруно Фукса мы уже упомянули — этой зимой он уехал в «Атлетико Минейро». Может быть, бразилец еще вернется, ведь речь лишь об аренде, пусть и с опцией выкупа.

Возвращаясь к нападающим: два центральных форварда, которые не дотягивают до уровня стартового состава, главному тренеру явно не нужны. Но если Заболотный заслужил второй и третий шансы, то ситуация с Адольфо Гайчем все больше напоминает анекдот. Очевидно, армейцам стоит поискать покупателя на аргентинского Танка, чтобы отбить хотя бы часть потраченных средств. Аренду в Сегунду уже пробовали — глобально она ничего не изменила.

Кирилл Набабкин по-прежнему готов прийти на помощь команде в сложной кадровой ситуации, но очевидно, что при всей старательности футболиста действовать на уровне РПЛ ему становится все тяжелее. Кандидатура Георгия Щенникова тоже под вопросом — ему 31 год, плюс проблемы со здоровьем и два более интересных конкурента на левом фланге обороны (Иван Обляков и Мойзес).

Впрочем, продать Набабкина и Щенникова будет невероятно сложно. Грядущим летом у обоих заканчиваются контракты.

Контракты

Щенникова и Набабкина мы уже упомянули — скорее всего, летом 2023 года соглашения с ними не продлят. Хотя стоит отметить, что в случае Георгия это совсем не факт.

Все дело в договоренности насчет Мойзеса. Его аренда рассчитана до окончания текущего сезона, после чего ЦСКА получит возможность выкупить трансфер. Произойдет ли это? Пока бразилец очевидно устраивает Федотова, но условная тяжелая травма может изменить планы тренерского штаба красно-синих. Не говоря о желаниях самого защитника — захочет ли он остаться в подвернутой остракизму футбольной России?

Основной вопрос в ЦСКА относительно контрактов на данный момент — переговоры с Дивеевым, соглашение которого с клубом действует до лета 2024 года. На фоне слухов о возможном переходе защитника в «Зенит» его представитель Олег Еремин комментирует слухи следующим образом:

«[Нам предстоит согласовать] целый комплекс условий, которые необходимо нам с ЦСКА согласовать, чтобы подписать новый договор. Это касается не только суммы выкупа, но и многих других условий».

Если клуб и Дивеев не договорятся по условиям, «Зенит» наверняка способен сделать куда более привлекательное предложение защитнику сборной России. Для ЦСКА это будет колоссальная потеря.

Тренер

Несмотря на осенний провал, на короткой дистанции Владимир Федотов показал, что способен отстраивать команду такого уровня, как ЦСКА. Ближе к зимней паузе дела у армейцев действительно пошли неважно, но стоит ли упрекать в этом в первую очередь тренера? Вопросы насчет реализации ему стоит адресовать разве что отчасти, в этом компоненте решает уровень футболистов. К тому же на неудачном отрезке явно сбавили Карраскаль и Медина. Учитывая очевидную зависимость латиносов от собственного настроения, вина Федотова в данном случае либо косвенная, либо может вовсе отсутствовать.

Федотов, безусловно, хороший вариант для ЦСКА — хотя бы потому, что это первый тренер со времен Виктор Гончаренко, при котором в команде появилась система. Но в этом же и главная проблема клуба на данный момент. К этой системе достаточно быстро привыкли соперники и стали использовать ее против самого ЦСКА — а перестроиться, встать на другие рельсы хотя бы на локальном отрезке у Федотова пока не получилось.

Если Карраскаль и Медина в плохом настроении, начинаются глобальные проблемы в созидании. Если у соперника получается продавливать опорную зону (не самую сильную часть этого ЦСКА), команда ловит оплеухи в обороне. С автобусами у Федотова пока тоже получается не очень — при глухой обороне соперника армейцы впустую надрываются впереди, после чего регулярно позволяют себе ловить один-два пропущенных в контратаках.

ЦСКА Федотова интересный и живой, но этой зимой команде нужны новые опции. И вопрос не только в трансферах, но и готовности тренера находить свежие решения.

Сборы

На протяжении 13 лет ЦСКА проводил зимние сборы в испанском Кампоаморе, но зимой 2023-го все изменится: армейцы отправляются набирать форму в Абу-Даби и Турцию.

«5−6 января команда соберется в Москве для прохождения углубленного медосмотра. Первый сбор пройдет в ОАЭ с 7-го по 20 января. Два других планируется провести в Турции: с 24-го января по 5 февраля и с 8-го по 20 февраля», — сообщал официальный сайт ЦСКА.

Что по товарищеским матчам? Их запланировано 7. Две игры пройдут в Абу-Даби, остальные — в Турции. Первый соперник красно-синих пока не утвержден, зато остальные известны. ЦСКА сыграет против «Оренбурга», «Партизана», «Алании», датского «Вайле», «Ахмата» и «Динамо».