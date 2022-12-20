Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.12
Марокко
Португалия
10
Футбол. Чемпионат мира
10.12
Англия
Франция
12
Футбол. Чемпионат мира
13.12
Аргентина
Хорватия
30
Футбол. Чемпионат мира
14.12
Франция
Марокко
20
Футбол. Чемпионат мира
17.12
Хорватия
Марокко
21
Футбол. Чемпионат мира
18.12
Аргентина
Франция
П 4:2
33
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
13.11
Динамо
ЦСКА
21
13.11
Химки
Сочи
02
13.11
Оренбург
Краснодар
51
12.11
Локомотив
Спартак
12
12.11
Торпедо
Зенит
02
12.11
Крылья Советов
Ростов
13
12.11
Урал
Факел
20
11.11
Нижний Новгород
Ахмат
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:24 (мск), источник: Sport24

«Спартак» предлагает 3 млн евро «Хетафе» за сербского опорника Максимовича

Московский «Спартак» хочет приобрести центрального полузащитника «Хетафе» Неманью Максимовича, сообщает Marca.

Хетафе
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх

По данным источника, 27-летний футболист готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в «Спартаке». Первоначальное предложение красно-белых составляет 3 млн евро, тогда как испанский клуб хочет получить больше.

Максимович перешел в «Хетафе» из «Валенсии» в 2018 году за 10 млн евро, его контракт истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне опорник сыграл в 12 матчах Ла Лиги.

Также Максимович принял участие в трех матчах сборной Сербии на чемпионате мира в Катаре. Всего за национальную команду он провел 43 игры.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Русская синхронистка выложила фото в просвечивающем топе: «А вы куда посмотрели?»
На шортах Месси в финале ЧМ-2022 заметили знак в поддержку России: «И это не фейк!»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь