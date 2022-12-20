«Спартак» предлагает 3 млн евро «Хетафе» за сербского опорника Максимовича

По данным источника, 27-летний футболист готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в «Спартаке». Первоначальное предложение красно-белых составляет 3 млн евро, тогда как испанский клуб хочет получить больше.

Максимович перешел в «Хетафе» из «Валенсии» в 2018 году за 10 млн евро, его контракт истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне опорник сыграл в 12 матчах Ла Лиги.