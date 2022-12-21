Сергей Пиняев: пускай «Зенит» побеждает в РПЛ хоть каждый год — без разницы

«Какая мне разница, победит “Зенит”, “Динамо”, ЦСКА, “Спартак” или другая команда, если я не смогу победить? Я хочу, чтобы я победил. Мне неважно, пускай “Зенит” побеждает в РПЛ хоть каждый год — без разницы. У меня нет принципиального к ним отношения, что они побеждают каждый год. Молодцы! Значит, у них самый сильный состав, получается побеждать. Но мне хочется самому стать чемпионом России», — сказал Пиняев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.