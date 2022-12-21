«Оренбург» объявил о подписании контракта с аргентинским защитником Пересом

Ранее 23-летний футболист выступал за аргентинский «Ланус», воспитанником которого и является. Сумма трансфера и длительность контракта Переса не сообщаются. Transfermarkt оценивает защитника в € 800 тыс.

В текущем сезоне Перес провёл 45 игр за «Ланус» во всех турнирах, забив три гола. Также на его счету восемь жёлтых и одна красная карточка.