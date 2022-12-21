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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» объявил о подписании контракта с аргентинским защитником Пересом

Футбольный клуб «Оренбург» в своём телеграм-канале сообщил о подписании контракта с аргентинским защитником Матиасом Пересом.

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Ранее 23-летний футболист выступал за аргентинский «Ланус», воспитанником которого и является. Сумма трансфера и длительность контракта Переса не сообщаются. Transfermarkt оценивает защитника в € 800 тыс.

В текущем сезоне Перес провёл 45 игр за «Ланус» во всех турнирах, забив три гола. Также на его счету восемь жёлтых и одна красная карточка.

«Оренбург» ушёл на зимнюю паузу в Российской Премьер-Лиге на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков после 17 проведённых матчей. В первой встрече весенней части сезона команда Марцела Лички сыграет в гостях с грозненским «Ахматом».

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