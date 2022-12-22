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18:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гинер рассказал, пострадал ли бюджет ЦСКА из-за санкций

Президент ЦСКА Евгений Гинер в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, пострадал ли бюджет клуба из-за санкций.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Пострадал ли бюджет ЦСКА из-за всей истории с санкциями?

— Вошли бы мы в Лигу чемпионов, то сразу получили бы 20 миллионов, выигрывали б — еще. Простая математика. Легче было бы, но и так нормально. Мало того, ребята молодцы. Они говорят: так и так, играем только чемпионат России, мы готовы к снижению зарплат. Проблем нет.

— То есть разговор такой состоялся? Мол, парни, сейчас наступают тяжелые времена, помогите ПФК.

— Не, не помогите клубу. Просто смотрите: если я работаю шесть дней в неделю и получаю такую зарплату, а потом мне говорят, что надо работать четыре дня в неделю, то почему мне должны платить такую же зарплату? С еврокубками и без еврокубков — две разные вещи. У нас ребята абсолютно адекватные. Не было ни одного вопроса.

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