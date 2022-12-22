Гинер рассказал, пострадал ли бюджет ЦСКА из-за санкций

— Вошли бы мы в Лигу чемпионов, то сразу получили бы 20 миллионов, выигрывали б — еще. Простая математика. Легче было бы, но и так нормально. Мало того, ребята молодцы. Они говорят: так и так, играем только чемпионат России, мы готовы к снижению зарплат. Проблем нет.

— Не, не помогите клубу. Просто смотрите: если я работаю шесть дней в неделю и получаю такую зарплату, а потом мне говорят, что надо работать четыре дня в неделю, то почему мне должны платить такую же зарплату? С еврокубками и без еврокубков — две разные вещи. У нас ребята абсолютно адекватные. Не было ни одного вопроса.