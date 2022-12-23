Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим

Когда в феврале 2021 года Квинси Промес вернулся в Россию, многим в голову могла закрасться мысль — приехал доигрывать. Во время первого захода в РПЛ (2014−2018) голландец не скрывал, что для него РПЛ — трамплин в сильную европейскую лигу. Но заиграть на топ-уровне у Квинси в Европе не получилось — после невнятного сезона в «Севилье» он полтора года поиграл на родине за «Аякс», получал игровое время, но точно не блистал.

Вряд ли Промес рассчитывал на что-то великое, принимая решение в 29 лет вернуться в РПЛ. Со сборной пришлось распрощаться, как и с мечтой сыграть на чемпионате мира. Но Квинси и не думает на ободах докатывать до завершения карьеры, кайфуя от ежемесячно приходящих на карточку сумм. В голосовании «СЭ» он был признан лучшим футболистом страны 2022 года (из числа выступавших в России и наших легионеров) и явно не намерен останавливаться.

Первый полноценный после возвращения в РПЛ сезон у Промеса вышел неоднозначным. Забил 12 голов и сделал 5 результативных передач в 31 игре. Неплохо, но 6 из 17 результативных баллов он набрал в Кубке России, а в РПЛ за весь сезон забил всего 6 мячей. При Паоло Ваноли Квинси выходил на позиции левого вингера в схеме 3−4−3, но как будто не мог поймать свою волну — на фланге ему уже не всегда хватало скорости, а в центре не получалось наладить комбинационную игру с Бакаевым. Иногда Промеса и вовсе пихали на фланг в схеме 4−4−2, что еще больше ограничивало его креатив.

Кто знает, может, в нашем голосовании Промес не вошел бы и в топ-10, если бы летом Ваноли не покинул «Спартак», а его место не занял Гильермо Абаскаль. Рыжий испанец перевернул принципы игры красно-белых и нашел для Квинси идеальную роль. Промес уже и правда не тот скоростной яркий дриблер, каким был 5−6 лет назад, возраст есть возраст. Зато прокачался в понимании игры и чтении эпизодов. Абаскаль сделал на это ставку и не прогадал. Промес теперь играет ближе к центру, а не на фланге — чаще встречается с мячом в чужой штрафной и бьет по воротам. Результат — 16 голов и 6 ассистов в 16 матчах РПЛ. Такой уровень результативности в РПЛ Квинси не показывал никогда. Сумасшедшая скорострельность и вдохновенная игра заставили позабыть о довольно вялой второй половине прошлого сезона, тем более куда лучше запоминается последнее.

«Именно Абаскаль открыл во мне не флангового игрока, а плеймейкера и одновременно центрфорварда, особенно в нашей нынешней схеме, — признавался Промес. — Я в большей степени действую как центральный нападающий. И, должен отметить, тренер дает мне много свободы, чтобы я мог находить пространство в атаке. Даже в нынешней позиции я могу часто смещаться на правый или левый фланг. Так что мы как команда опаснее, когда я начинаю в центре. Но все игроки атакующей линии меняют друг друга».

Видно, что Промес искренне кайфует от окружающей его обстановки. В «Спартаке» он главная звезда и центр притяжения всеобщего внимания, его обожают, а он платит в ответ волшебными выступлениями. Квинси точно не приехал доигрывать спустя рукава. Видно, что он мотивирован. Тем более до рекорда по числу голов среди легионеров РПЛ ему осталось всего три мяча. Азмун и Вагнер, берегитесь!

«Мне часто говорят, что я лидер, — признается Квинси. — Я стал старше, стараюсь помогать молодым ребятам. Такая роль меня устраивает. Я вернулся для этого — вернуть “Спартак” на вершину. Я всегда говорил, что мне нравится в “Спартаке” и в России в целом. Россия является моим домом, и мне тут комфортно».

По слухам, сейчас Промес занят оформлением российского паспорта. «Он уже в бане был и самогон пробовал! Можно сказать, прожженный русский человек, наш в доску!» — говорит Денис Глушаков. И в этом еще один секрет обаяния голландца — в РПЛ заезжало много больших мастеров, но мало кому удавалось стать по-настоящему своим.