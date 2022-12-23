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08:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» может обменять Алберто на пятерых игроков «Коринтианса»

В ближайшее время боссы «Коринтианса» и «Зенита» обсудят детали перехода нападающего Юри Алберто в бразильский клуб. Об этом сообщает Goal. Трансфер должен произойти до конца года.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, сине-бело-голубые хотят получить за форварда € 25 млн, а также включить в сделку полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана, выступающих за российский клуб на правах аренды. При этом со стороны «якорных» в сделку могут быть включены полузащитник Адсон Феррейра, защитник Роберт Ренан и юный вингер Педро Сантос.

Ранее появилась информация, согласно которой «Палмейрас» намерен провести встречу с агентом Клаудиньо и представителями «Зенита», чтобы обсудить его возможный переход. Бразильский клуб заинтересован в полноценном трансфере 25-летнего полузащитника.

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