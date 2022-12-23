«Зенит» может обменять Алберто на пятерых игроков «Коринтианса»

По информации источника, сине-бело-голубые хотят получить за форварда € 25 млн, а также включить в сделку полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана, выступающих за российский клуб на правах аренды. При этом со стороны «якорных» в сделку могут быть включены полузащитник Адсон Феррейра, защитник Роберт Ренан и юный вингер Педро Сантос.