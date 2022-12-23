Российский футболист рассказал о трате 750 тысяч рублей за один поход в магазин

Спортсмен вспомнил, что для мероприятия в ресторане ему нужны были брюки, однако он купил себе еще много одежды. «Набирал просто все, что понравилось: “О, это прикольно!” Даже не меря, просто посмотрев размер. Суммы огромные выпадали, даже не смотрел на них», — рассказал он.