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13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболев: в «Томи» у меня было 100 рублей в день. Выбирал, что купить: шоколадку или чипсы

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал об уровне зарплат в томской «Томи» во времена, когда форвард красно-белых выступал за клуб.

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Источник: РИА "Новости"

«У меня в Томске 13 тысяч рублей зарплата была — а у меня уже тогда ребёнок был. 13 тысяч ещё на квартиру давали, мы за 15 тысяч квартиру снимали — 11 тысяч оставалось. Когда семья уезжала в Барнаул, я жил, и у меня было 100 рублей на день. Я кушал на базе у нас, а на вечер я брал себе бутылку колы и выбирал: шоколадку купить или чипсы. Так мой вечер проходил. Не завязал тогда, наверное, потому что до конца верил. Да и первый контракт я вообще в 18−19 лет подписал. В Томске тяжело было, но я был ему рад — я никому не был нужен, а они в меня поверили», — сказал Соболев в видео на YouTube канале «Ля Буда».

Соболев выступал за «Томь» с 2016 по 2018 год, после чего перешёл в самарские «Крылья Советов».

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