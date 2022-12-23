Дюков заявил, что подписал заявление Галицкого о выходе из исполкома по состоянию здоровья

«Сергей Галицкий в октябре написал заявление о выходе из исполкома по состоянию здоровья. Наверное, вы заметили, что в этом году он не принимал участия в заседаниях — не может делать это физически. Он подал такое заявление, которое мной и исполкомом было удовлетворено», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.