Пиняев на 100% в новом клубе, Месси зовут обратно в «Барселону». Трансферы и слухи дня
Главное к утру.
Главное к утру.
Тренер «Маккаби» может возглавить «Краснодар»
Главный тренер израильского «Маккаби Тель-Авив» Владимир Ивич может перейти на работу в «Краснодаре», сообщает Ynet. По данным источника, «быки» уже начали переговоры с Ивичем и предложили ему контракт с зарплатой более 1 миллиона евро в год. Отмечается, что «Маккаби» смирился с уходом сербского специалиста и начал поиски его сменщика.
Ранее 45-летний Владимир Ивич работал в греческом ПАОК и английском «Уотфорде».
Названа дата, когда Сычевой перейдет в «Крылья Советов»
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, когда форвард Владимир Сычевой станет футболистом «Крыльев Советов». Ранее стало известно, что 26-летний Сычевой, возглавляющий список лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ, перейдет в самарский клуб за 100 миллионов рублей.
«Мы обменялись с “Крыльями Советов” письмами о переходе Владимира Сычевого в стан самарского клуба. Мы договорились о дате трансфера — 5 января сделка будет завершена и Владимир Сычевой станет игроком “Крыльев Советов”, — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Иван Карпов: Пиняев и Глушенков перейдут в «Локомотив»
Атакующие полузащитники «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков близки к переходу в «Локомотив». Об этом в своем телеграм-канале сообщил инсайдер Иван Карпов.
«Пиняев и Глушенков на 100% в “Локомотиве”. Сорвать переход способен только форс-мажор, которого не ожидается», — написал Карпов.
Условия трансферов и личных контрактов уже согласованы. Оба футболиста находятся в Москве и прошли медицинское обследование. В ближайшие дни «Локомотив» подпишет с каждым из игроков контракт на 3,5 года.
Кунья стал игроком «Вулверхэмптона»
Нападающий мадридского «Атлетико» Матеус Кунья перешел в «Вулверхэмптон». Об этом сообщил новый главный тренер английского клуба Хулен Лопетеги. «Теперь точно, что Матеус Кунья станет новым футболистом нашей команды», — заявил Лопетеги.
В текущем сезоне Ла Лиги Кунья сыграл за «Атлетико» 11 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.
Месси хотят вернуть в «Барселону»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что хотел бы возвращения Лионеля Месси в каталонский клуб. Напомним, что контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года и пока не был продлен.
«Для нас Лео — лучший футболист времен. Он играл за нас и вырос в Барселоне. Уверен, что в глубине души он болеет за “Барселону”. Он всегда будет связан с “Камп Ноу”. Вернется ли он в качестве игрока? Прямо сейчас он выступает за “Пари Сен-Жермен”. Мы бы хотели, чтобы однажды Месси вернулся в “Барселону”. Посмотрим, как все сложится», — сказал Лапорта.
Сборная Бразилии зовет Моуринью
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может перейти на работу в сборную Бразилии. Как пишет Roma Press со ссылкой на La Repubblica, бразильцы уже начали предварительные переговоры с представителями 59-летнего специалиста. Свой ответ «пентакампеонам» Жозе должен дать до конца января.