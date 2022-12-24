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13:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Аргентинский защитник «Уракана» Меролла близок к переходу в «Краснодар»

Аргентинский защитник «Уракана» Лукас Меролла близок к переходу в «Краснодар» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: AFP 2022

Это будет аренда, в которую будет включён обязательный выкуп, если будут соблюдены определённые условия.

Лукас Меролла — 27-летний центральный защитник, выступающий за «Уракан» с 2018 года. Игрок является воспитанником аргентинского клуба.

В текущем сезоне Меролла сыграл 28 матчей за «Уракан», выходя на поле с капитанской повязкой. Защитник забил один гол и отдал одну результативную передачу. Всего за «Уракан» футболист сыграл 84 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним голевым пасом.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 4,5 млн. Его контракт с «Ураканом» истекает летом 2023 года.

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