Аргентинский защитник «Уракана» Меролла близок к переходу в «Краснодар»

Это будет аренда, в которую будет включён обязательный выкуп, если будут соблюдены определённые условия.

Лукас Меролла — 27-летний центральный защитник, выступающий за «Уракан» с 2018 года. Игрок является воспитанником аргентинского клуба.

В текущем сезоне Меролла сыграл 28 матчей за «Уракан», выходя на поле с капитанской повязкой. Защитник забил один гол и отдал одну результативную передачу. Всего за «Уракан» футболист сыграл 84 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним голевым пасом.