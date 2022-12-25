Губернатор Самарской области подтвердил уход Пиняева: Успели переговорить. Удачи ему

«Пока был в дороге, позвонил Сергей Пиняев. Из-за плотного рабочего графика практически не остается свободного времени, но успели с Сергеем переговорить. Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру», — написал Дмитрий Азаров.