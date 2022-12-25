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00:56 (мск), источник: Sports.Ru

Губернатор Самарской области подтвердил уход Пиняева: Успели переговорить. Удачи ему

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил уход хавбека Сергея Пиняева из «Крыльев Советов».

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Источник: РИА "Новости"

«Пока был в дороге, позвонил Сергей Пиняев. Из-за плотного рабочего графика практически не остается свободного времени, но успели с Сергеем переговорить. Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру», — написал Дмитрий Азаров.

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