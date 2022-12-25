Goal: «Зенит» близок к закрытию сделки по обмену Алберто на двух игроков «Коринтианса»

По сведениям источника, «Зенит» позволит Юри Алберто подписать полноценный контракт с «Коринтиансом», в обмен на это в обратном направлении проследуют два игрока бразильского клуба, а именно Роберт Ренан и Дю Кейроз.

Сам Юри Алберто не намерен возвращаться в Россию и желает остаться в «Коринтиансе». На данный момент форвард выступает за бразильский клуб на правах аренды.

19-летний Роберт Ренан выступает на позиции левого центрального защитника. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2 млн. Основное ампула 22-летнего Дю Кейроза — опорный полузащитник. Его стоимость оценивается в € 5 млн.