Что ждёт клубы из России в азиатской ЛЧ. Вместо «Реала» — «Аль-Хиляль» и гроши за участие

Российский футбол как никогда близок к переходу из Европы в Азию. Ожидается, что уже на следующей неделе, 27 декабря, РФС объявит о выходе из УЕФА, а дальнейший шаг — заявка на вступление в Азиатскую конфедерацию футбола. Если переход из Европы в Азию всё же состоится, то перед нашими клубами возникнет перспектива выступления в Лиге чемпионов. Правда, уже не в той, где играют «Реал» и «Бавария», а в другой — азиатской. Как это будет? Давайте разбираться.

Как устроена азиатская Лига чемпионов?

Совсем не так, как европейская. Во-первых, соревнования сейчас проводятся по системе «весна-осень», хотя в 2023 году перейдут на «осень-весна». Во-вторых, участников в основном турнире здесь больше — 40 вместо 32 (10 групп по четыре команды). Главное отличие от Лиги чемпионов УЕФА: клубы распределяются на две условные корзины — Запад (Западная, Южная и Центральная Азия) и Восток (Восточная Азия и Океания). Причина очевидна: это не Европа, и география слишком обширная, чтобы команды летали друг к другу в каждом туре. Так что группы и сетка плей-офф поделены на две части — клубы из разных корзин встречаются только в финале.

Причём берут в Лигу чемпионов далеко не всех подряд. К участию допускают только клубы из стран, которые находятся в топ-12 специальных рейтингов национальных лиг. У каждой корзины он свой, но существует и общий. Баллы распределяются вне зависимости от спортивных результатов — учитываются инфраструктура (работа лиги, стадионы), посещаемость, уровень освещения и другие критерии.

Кстати, система плей-офф тоже устроена интересно. В ⅛ финала попадают победители групп и три лучшие команды, занявшие вторые места, а финал состоит из двух матчей. И если в Европе самым титулованным клубом является мадридский «Реал», то ежегодный фаворит азиатской Лиги чемпионов — «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

С кем бы играл чемпион России и сколько бы он заработал?

Чтобы не усложнять условия (количество участников от нашей страны сейчас невозможно посчитать), возьмём для примера «Зенит». Участие нашей лучшей команды в главном клубном турнире Азии зависело бы от места России в рейтинге. Сейчас топ общего списка выглядит так:

Саудовская Аравия — 100 очков Южная Корея — 95,362 Япония — 93,412 Иран — 77,792 Катар — 75,131 Узбекистан — 64,712 Китай — 59,948 ОАЭ — 52,588 Таиланд — 51,92 Иордания — 46,131.

Зато можно предположить, в какую корзину попал бы «Зенит». Учитывая географию и настрой некоторых стран из Восточной корзины (Япония, Южная Корея, Австралия) к России, наш чемпион наверняка отправился бы к Западу, как бы иронично это ни звучало в условиях выхода из УЕФА. Так что до финала команде Сергея Семака с большой вероятностью попались бы соперники в том числе из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Ирана и Узбекистана.

Что касается заработков, здесь ситуация плачевная, если сравнивать с Европой. В азиатской Лиге чемпионов положены призовые выплаты, и распределяются они таким образом:

победа в матче (учитываются все стадии основного турнира, кроме финала) — $ 50 тыс.;

ничья в матче группового этапа — $ 10 тыс.;

участие в ⅛ финала — $ 100 тыс.;

участие в четвертьфинале — $ 150 тыс.;

участие в полуфинале — $ 250 тыс.;

второе место — $ 2 млн;

победа в финале — $ 4 млн.

Для понимания: в европейской Лиге чемпионов больше получает даже команда, проигравшая в плей-офф квалификации и не попавшая в групповой этап — более $ 5 млн. То есть, например, «Краснодар», не сумевший пройти ПАОК в двух матчах летом 2020-го, заработал сумму, сопоставимую с той, которую получил лучший клуб Азии.

Справедливости ради здесь есть одно «но». Не исключён вариант, при котором к спонсорам АФК и, соответственно, азиатской Лиги чемпионов, присоединился бы условный «Газпром», лишившийся контракта с УЕФА. В таком случае призовые наверняка бы выросли. Насколько — вопрос, ведь сейчас в списке и так есть крупные игроки: национальный банк Катара, авиакомпания Emirates и другие.

А ещё турниры в Азии есть?

Конечно! Есть аналог Лиги Европы — Кубок АФК. Правда, по уровню этот турнир вряд ли дотягивает даже до европейской Лиги конференций. Участвуют в нём команды из стран, находящихся ниже заветного топ-12 рейтинга. Индия, Бангладеш, Кувейт, Сирия — среди счастливчиков.