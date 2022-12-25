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09:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» сделал новое предложение по трансферу Эраковича, сообщают СМИ

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. «Краснодар» сделал белградской «Црвене Звезде» новое предложение по трансферу футболиста сборной Сербии Страхиньи Эраковича, сообщает Kurir.

Краснодар
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Источник: Спорт РИА Новости

По информации сербского издания, российский клуб был намерен приобрести 21-летнего защитника этим летом и предложил белградской команде за него 6,5 млн евро плюс 50% от суммы последующего трансфера. Отмечается, что «Краснодар» сделал новое предложение на улучшенных условиях.

Сама «Црвена Звезда» не намерена отпускать Эраковича в другой клуб за компенсацию менее 10−12 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к Эраковичу со стороны другого российского клуба — петербургского «Зенита».

Эракович, воспитанник «Црвены Звезды», выступает за первую команду родного клуба с 2019 года и стал в составе команды двукратным чемпионом Сербии. Всего за «красно-белых» Эракович провел 87 матчей, сделав 3 голевые передачи. На его счету два матча за сборную Сербии. Защитник был в заявке команды на чемпионате мира в Катаре, но на поле не выходил.

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