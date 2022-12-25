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11:19 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера команды

ТАСС, 25 декабря. Курбан Бердыев утвержден на посту главного тренера футбольного клуба «Сочи». Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Именитый специалист приступит к своим обязанностям с нового года. Приветствуем Курбана Бекиевича и желаем успехов в нашем клубе», — говорится в заявлении пресс-службы «Сочи».

24 ноября Бердыев попросил руководство иранского «Трактора» освободить его от должности главного тренера и спортивного директора клуба в связи с необходимостью вернуться в российский футбол. Он работал в иранской команде с июня. 26 ноября президент «Сочи» Борис Ротенберг в передаче «Коммент. Шоу» на одноименном Youtube-канале сообщил, что Бердыев возглавил сочинскую команду, контракт со специалистом будет рассчитан на 2,5 года.

Бердыеву 70 лет, с 2021 по 2022 год он занимал пост главного тренера казахстанского «Кайрата». С 2001 по 2013 год и с 2017-го по 2019-й Бердыев возглавлял казанский «Рубин», с которым дважды стал чемпионом России, один раз выиграл кубок и дважды — суперкубок страны. В сезоне-2015/16 «Ростов» под руководством Бердыева завоевал серебряные награда чемпионата России и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов.

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице Мир — Российский премьер-лиги (РПЛ), набрав 25 очков в 17 матчах.

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