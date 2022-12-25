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11:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Хочу попрощаться со всеми». Сергей Пиняев обратился к болельщикам «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев обратился к болельщикам самарского клуба. В скором времени молодой форвард станет игроком «Локомотива».

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Источник: РИА "Новости"

«Я буду рад видеть всех, у кого будет возможность и время. Я очень уважаю и ценю ту любовь и поддержку, что я получал в Самаре. Хочется правильно, с уважением отблагодарить и попрощаться со всеми, кто поддерживал и переживал за команду и меня в том числе», — написал Пиняев в комментариях под постом о разговоре с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

18-летний Пиняев стал игроком «Крыльев Советов» летом 2021 года, перейдя из «Чертаново». В 15 матчах нынешнего сезона нападающий забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что Пиняев вместе с Максимом Глушенковым станут игроками «Локомотива».

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