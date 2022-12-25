«Хочу попрощаться со всеми». Сергей Пиняев обратился к болельщикам «Крыльев Советов»

«Я буду рад видеть всех, у кого будет возможность и время. Я очень уважаю и ценю ту любовь и поддержку, что я получал в Самаре. Хочется правильно, с уважением отблагодарить и попрощаться со всеми, кто поддерживал и переживал за команду и меня в том числе», — написал Пиняев в комментариях под постом о разговоре с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.