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12:12 (мск), источник: Чемпионат.com

В ЦСКА рассказали, что Марио Фернандес после возвращения готов продлить контракт

Главный специалист по международным отношениям ЦСКА Максим Головлёв рассказал о будущем защитника Марио Фернандеса. Он арендован на год бразильским «Интернасьоналом».

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Источник: РИА "Новости"

«Марио ассоциирует себя с ЦСКА. У него родился ребёнок, когда он отпрашивался, он сказал: “Дайте мне время побыть с семьёй”. Когда я ему звонил, то он ещё не принял решения. Потом они вышли с официальным предложением, сказали, что просят ещё год ему побыть в Бразилии, посмотреть, как взрослеет сын, как он делает первые шаги. Он ещё добавил: “Я давал Евгению Ленноровичу Гинеру обещание, что без вашего решения не сделаю ни шага. Все свои шаги я согласую с ЦСКА. Как вы захотите, так и будет”.

Как мне сказал агент, если бы мы не разрешили, то Марио попросту закончил бы карьеру. Фернандес дал слово, которое для него намного важнее подписанных документов. Он сказал, что у него мысли вернуться в ЦСКА спустя годичную аренду. И вот этот год, что он сейчас заберёт, он готов его вернуть клубу и потом, если будет желание от ЦСКА, подписать новый контракт на два года и закончить карьеру у нас», — сказал Головлёв в видео, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.

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