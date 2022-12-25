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12:10 (мск), источник: ТАСС

Лучший бомбардир текущего сезона РПЛ Сычевой перешел в «Крылья Советов»

ТАСС, 25 декабря. Нападающий сборной России по футболу Владимир Сычевой перешел из «Оренбурга» в самарские «Крылья Советов». Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба самарской команды.

Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года.

Сычевому 26 лет, он выступал за «Оренбург» с 2021 года. В текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард делит первое место в списке лучших бомбардиров с нидерландским нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом, в активе футболистов по 14 голов. Также на счету россиянина две результативные передачи в 15 играх чемпионата России. В Фонбет — Кубке России сезона-2022/23 нападающий принял участие в четырех матчах, в которых забил три гола. Сычевой является воспитанником крымского футбола, с 2016 по 2020 год он выступал за клуб «Крымтеплица». 17 ноября 2022 года он дебютировал в сборной России, сыграв в товарищеском матче с командой Таджикистана (0:0).

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 20 очков в 17 матчах. «Оренбург» располагается на 7-м месте с 25 очками.

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