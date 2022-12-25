Лучший бомбардир текущего сезона РПЛ Сычевой перешел в «Крылья Советов»

Сычевому 26 лет, он выступал за «Оренбург» с 2021 года. В текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард делит первое место в списке лучших бомбардиров с нидерландским нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом, в активе футболистов по 14 голов. Также на счету россиянина две результативные передачи в 15 играх чемпионата России. В Фонбет — Кубке России сезона-2022/23 нападающий принял участие в четырех матчах, в которых забил три гола. Сычевой является воспитанником крымского футбола, с 2016 по 2020 год он выступал за клуб «Крымтеплица». 17 ноября 2022 года он дебютировал в сборной России, сыграв в товарищеском матче с командой Таджикистана (0:0).