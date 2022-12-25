Игрок «Пари НН» хотел бы попросить у Путина российское гражданство
Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал, что был бы не против получить российский паспорт.
Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал, что был бы не против получить российский паспорт.
«Не знаю насчёт паспорта. Но я люблю Россию и буду очень рад, если удастся получить паспорт. Я очень хорошо общаюсь с русскими ребятами, и мне приятно, что они во многом помогают. Если я получу паспорт — круто, посмотрим, что будет дальше. Знаю, что есть возможность получить гражданство по распоряжению президента. Не знаю, сколько паспортов у меня может быть. Но, если у меня появится номер Путина, я ему позвоню и попрошу сделать мне паспорт», — сказал Масоэро «Матч ТВ».
Масоэро выступает за нижегородский клуб с июля 2021 года. За это время он провёл 42 матча и отметился одной голевой передачей.