В «Оренбурге» рассказали, что заработали на Сычевом в 20 раз больше, чем заплатили

«Мы обменялись с “Крыльями Советов” письмами о переходе Владимира Сычевого в стан самарского клуба. Договорились о дате трансфера — 5 января сделка будет завершена и Владимир Сычевой станет игроком “Крыльев Советов”. На трансфере Сычевого мы заработаем 100 миллионов рублей, потратив чуть больше года назад на покупку игрока 5 миллионов», — приводит слова Еремякина пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале.