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15:28 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Оренбурге» рассказали, что заработали на Сычевом в 20 раз больше, чем заплатили

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал уход нападающего Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

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Источник: РИА "Новости"

«Мы обменялись с “Крыльями Советов” письмами о переходе Владимира Сычевого в стан самарского клуба. Договорились о дате трансфера — 5 января сделка будет завершена и Владимир Сычевой станет игроком “Крыльев Советов”. На трансфере Сычевого мы заработаем 100 миллионов рублей, потратив чуть больше года назад на покупку игрока 5 миллионов», — приводит слова Еремякина пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России.

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