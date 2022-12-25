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16:52 (мск), источник: Sports.Ru

Гендиректор «Севастополя» об РФС в Азии: «В УЕФА одни враги. Надо переходить, если получится»

Генеральный директор «Севастополя» поддержал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

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Источник: Sports.Ru

«Мы понимаем, что все конфедерации, будь то УЕФА или АФК — это структура ФИФА. Я не имею претензий к этим организациям, но что УЕФА и ФИФА делают для российского футбола сегодня? Мы должны выступать в официальных соревнованиях. Я не вижу сегодня нашего нахождения в УЕФА, там одни враги. Если получится с Азией, то надо переходить — это развитие, участие во всех турнирах», — сказал Валерий Чалый.

23 декабря состоялось заседание исполкома РФС, на котором рассматривался вопрос о переходе из УЕФА в АФК. Окончательное решение будет принято 27 декабря.

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