Гендиректор «Севастополя» об РФС в Азии: «В УЕФА одни враги. Надо переходить, если получится»
Генеральный директор «Севастополя» поддержал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.
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Генеральный директор «Севастополя» поддержал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.
«Мы понимаем, что все конфедерации, будь то УЕФА или АФК — это структура ФИФА. Я не имею претензий к этим организациям, но что УЕФА и ФИФА делают для российского футбола сегодня? Мы должны выступать в официальных соревнованиях. Я не вижу сегодня нашего нахождения в УЕФА, там одни враги. Если получится с Азией, то надо переходить — это развитие, участие во всех турнирах», — сказал Валерий Чалый.
23 декабря состоялось заседание исполкома РФС, на котором рассматривался вопрос о переходе из УЕФА в АФК. Окончательное решение будет принято 27 декабря.