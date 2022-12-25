Семин пожелал удачи Бердыеву в «Сочи»: «В нашу лигу вернулся сильный специалист»

«В нашу лигу вернулся сильный специалист высокого уровня. Для нашего футбола и для “Сочи” это большой плюс. Мы прекрасно помним команды, которые боролись с “Барселоной”, играли достойно в Европе, помним чемпионство “Рубина”. Я хочу поздравить Курбана Бекиевича. Это очень правильное решение. Желаю ему удачи!» — сказал Семин «СЭ».