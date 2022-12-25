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17:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семин пожелал удачи Бердыеву в «Сочи»: «В нашу лигу вернулся сильный специалист»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

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Источник: РИА "Новости"

«В нашу лигу вернулся сильный специалист высокого уровня. Для нашего футбола и для “Сочи” это большой плюс. Мы прекрасно помним команды, которые боролись с “Барселоной”, играли достойно в Европе, помним чемпионство “Рубина”. Я хочу поздравить Курбана Бекиевича. Это очень правильное решение. Желаю ему удачи!» — сказал Семин «СЭ».

После 17 туров РПЛ «Сочи», набрав 25 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице.

Напомним, что Бердыев приводил казанский «Рубин» дважды к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также клубу из Татарстана под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.

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