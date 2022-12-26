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09:52 (мск), источник: Sport24

Агент Языджи: Ни о каком переходе в «Зенит» речи не идет

Адем Чебеджи, агент экс-полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, опроверг слухи о том, что его клиент в ближайшее время может вернуться в Россию.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее турецкие СМИ сообщили, что 25-летний футболист «Трабзонспора» близок к переходу в «Зенит».

«Я уже говорил, что Юсуф любит Россию. Время, которое он провел здесь, оставило у него только положительные воспоминания. Но сейчас Юсуф сосредоточен только на успехе “Трабзонспора”. Мы сможем говорить о каком-либо трансфере только летом. Сейчас цель Юсуфа — внести свой вклад в чемпионство в составе своей команды. Ни о каком переходе в “Зенит” речи не идет», — сказал Чебеджи корреспонденту Sport24 Анастасии Драгомир.

Языджи выступал в России с января по июнь 2022 года. Хавбек на правах аренды играл за ЦСКА, после чего вернулся в «Лилль». В сентябре французский клуб отдал турка в аренду «Трабзонспору».

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