Агент Языджи: Ни о каком переходе в «Зенит» речи не идет

«Я уже говорил, что Юсуф любит Россию. Время, которое он провел здесь, оставило у него только положительные воспоминания. Но сейчас Юсуф сосредоточен только на успехе “Трабзонспора”. Мы сможем говорить о каком-либо трансфере только летом. Сейчас цель Юсуфа — внести свой вклад в чемпионство в составе своей команды. Ни о каком переходе в “Зенит” речи не идет», — сказал Чебеджи корреспонденту Sport24 Анастасии Драгомир.