Агент Языджи: Ни о каком переходе в «Зенит» речи не идет
Адем Чебеджи, агент экс-полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, опроверг слухи о том, что его клиент в ближайшее время может вернуться в Россию.
Адем Чебеджи, агент экс-полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, опроверг слухи о том, что его клиент в ближайшее время может вернуться в Россию.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что 25-летний футболист «Трабзонспора» близок к переходу в «Зенит».
«Я уже говорил, что Юсуф любит Россию. Время, которое он провел здесь, оставило у него только положительные воспоминания. Но сейчас Юсуф сосредоточен только на успехе “Трабзонспора”. Мы сможем говорить о каком-либо трансфере только летом. Сейчас цель Юсуфа — внести свой вклад в чемпионство в составе своей команды. Ни о каком переходе в “Зенит” речи не идет», — сказал Чебеджи корреспонденту Sport24 Анастасии Драгомир.
Языджи выступал в России с января по июнь 2022 года. Хавбек на правах аренды играл за ЦСКА, после чего вернулся в «Лилль». В сентябре французский клуб отдал турка в аренду «Трабзонспору».