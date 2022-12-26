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09:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Газзаев: Тренировать, чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации

Экс-главный тренер «Алании», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, на днях ставший гостем «СЭ», рассказал, почему не хочет возвращаться в тренерскую профессию.

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Источник: РИА "Новости"

— Тянет вас назад в тренерскую профессию?

— Чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации. Даже победить второй раз в Лиге Европы — и на это уже мотивации нет.

— Нашему спорту не хватает таких фигур, как вы. Это не аргумент?

— Может, и аргумент. Вот ушел Семин, и посмотрите, что с «Локомотивом» произошло. «Спартак» после Романцева никак не станет таким, каким должен быть. Тут важно, чтобы тренер и руководитель клуба работали «в едином порыве». За что я Гинеру благодарен — он никогда мои решения не ставил под сомнение!

— Мы помним. Прекрасное было время.

— С его стороны была только помощь. Вот почему из того ЦСКА люди уезжали в «Манчестер Сити», «Челси», «Ювентус»… При этом становимся чемпионами — слышу: «Не так играют!» Хорошо, если мы «не так», во что другие играют? В 2008-м у ЦСКА был самый сильный состав. Если бы усилили две позиции, могли бы успешно выступить и в Лиге чемпионов. Такая была уверенность и сыгранность! Ребята молодые, а уже с колоссальным опытом, обладатели Кубка УЕФА. В России ниже второго места не опускались. За семь лет худший результат — бронза. А один руководитель клуба в те же времена говорил, что тренер — это десять процентов от результата. Может, поэтому и поменялось 20 тренеров в «Спартаке»…

— Вы сегодня готовы выслушивать предложения о тренерской работе?

— Это провокационный вопрос…

— Что ж тут провокационного?

— Нет. Не готов.

Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год. Вместе с красно-синими он трижды становился чемпионом России (2003, 2005, 2006), выиграл четыре Кубка страны (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08) и завоевал Кубок УЕФА-2004/05.

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