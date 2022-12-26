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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:53 (мск), источник: Sport24

Московский клуб отказался от Дзюбы, в Саудовской Аравии ждут Роналду. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

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Источник: РИА "Новости"

Что в России

«Краснодар» близок к подписанию бразильского хавбека «Карабаха»

По информации Sport24, «Краснодар» ведет переговоры по трансферу атакующего полузащитника «Карабаха» Кади Боргеса Малиновски. Клубы близки к достижению соглашения по переходу 26-летнего бразильца.

Контракт футболиста с азербайджанским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро. В нынешнем сезоне Кади забил 8 голов и отдал 11 результативных передач в 31 матче «Карабаха» во всех турнирах.

В «Локомотив» едет защитник из Америки

Футбольный агент Хуан Мануэль Арандилья отреагировал на слухи об интересе к своему клиенту, защитнику американского «Орландо Сити» Родриго Шлегелю, со стороны московских «Спартака» и «Динамо».

«Спартак» и «Динамо» интересовались Шлегелем полгода назад. Сейчас мы ведем переговоры исключительно с «Локомотивом», — заявил агент в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

В нынешнем сезоне 25-летний Родриго Шлегель провел за «Орландо» 37 игр и забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 2 миллиона евро.

«Торпедо» остановило переговоры с Артемом Дзюбой

Московское «Торпедо» остановило переговоры с российским нападающим Артемом Дзюбой о подписании контракта. По данным источника, с высокой долей вероятности Дзюба не перейдет в «Торпедо» нынешней зимой. В клубе считают, что Артем не подходит под командную игру «автозаводцев».

34-летний Артем Дзюба сейчас находится без команды, после ухода из турецкого «Адана Демирспор» в начале ноября.

Источник: ФК "Адана Демирспор"

«Зенит» могут покинуть два бразильца

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» вратаря Ивана Куарезмы и полузащитника Густаво Мантуана, прокомментировал варианты развития карьеры своих клиентов. Иван и Мунтуан арендованы у «Коринтианса» до лета 2023 года. Ранее появились сообщения, что оба игрока покинут «Зенит» по истечении арендных соглашений.

«На данный момент неизвестно, останутся ли Мантуан и Иван в “Зените”. Ничего еще не решено. Хотят ли продолжить карьеру здесь? Думаю, да», — сказал Гарсия корреспонденту Sport24 Анастасии Драгомир.

Что в Европе

Иско может продолжить карьеру в АПЛ или MLS

Бывший полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру АПЛ или MLS. Об этом сообщает AS. По данным источника, к 30-летнему испанцу проявляют интерес «Вулверхэмптоне» или «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ранее «Севилья» объявила о прекращении сотрудничества с Иско. Стороны договорились о расторжении контракта. Иско перешел в «Севилью» на правах свободного агента в августе, успев провести за команду 19 матчей. По слухам, у игрока был конфликт со спортивным директором «Севильи» Рамоном Мончи.

«Челси» договорился о переходе 18-летнего бразильца

Полузащитник «Васко да Гама» Андрей Сантос продолжит карьеру в «Челси». Клубы договорились о переходе 18-летнего футболиста. Сделка по трансферу должна быть завершена в январе, сообщает ESPN. Отмечается, что в подписании Сантоса также были заинтересованы «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Барселона».

Сантос провел 33 матча в бразильской Серии Б и забил 8 голов.

Источник: AP 2022

В «Аль-Насре» ответил на слухи о подписании Роналду

Спортивный директор «Аль-Насра» Марселу Саласар прокомментировал слухи о возможном переходе легендарного португальского форварда Криштиану Роналду в саудовский клуб. Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предложил контракт Роналду с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.

«Я не уполномочен говорить ни да, ни нет. Мы будем наблюдать за ситуацией до конца года. Эта сделка имеет огромный масштаб — не только для клуба, но и для страны, для футбола в мире в целом. Что я могу сказать, так это то, что Роналду — один из лучших игроков в истории футбола. Он всегда был примером для меня как спортсмен. Я как гражданин Португалии, всегда буду его поддерживать. Будущее наступит, и все станет ясно», — приводит слова Саласара Record.

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