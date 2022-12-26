Умер чемпион СССР 1984 года по футболу в составе «Зенита» Сергей Дмитриев

ТАСС, 26 декабря. Бывший нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Дмитриев умер в возрасте 58 лет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба «Зенита».

«Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста», — говорится в заявлении пресс-службы.

Дмитриев стал чемпионом СССР в составе «Зенита» в 1984 году, в заключительном туре против харьковского «Металлиста» нападающий оформил дубль, который позволил команде завоевать первое в истории чемпионство. В том же году вместе с «Зенитом» игрок вышел в финал кубка страны, в котором команда проиграла московскому «Динамо» (0:2 доп. вр.). Всего за петербургский клуб Дмитриев провел 173 матча, в которых забил 55 мячей и отдал три голевые передачи.

Кроме того, футболист выступал за московские ЦСКА и «Спартак», петербургское «Динамо», «Тюмень», смоленский «Кристалл» и «Светогорец». Также он защищал цвета испанского «Хереса», австрийского «Шталя», швейцарского «Санкт-Галлена», израильского «Хапоэля» из Ашкелона и германского «Бекума».

Вместе с ЦСКА игрок стал победителем чемпионата СССР (1991) и кубка страны (1991), завоевал серебряные медали национального первенства (1990), в составе «Спартака» Дмитриев выиграл чемпионат России (1997).

Форвард является единственным игроком, который смог стать победителем национального первенства, выступая за «Зенит», ЦСКА и «Спартак».