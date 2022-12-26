Игорь Смольников разорвал контракт с «Торпедо»

34-летний российский защитник перешёл в московскую команду в июле 2022 года из тульского «Арсенала» на правах свободного агента. Смольников сыграл за автозаводцев 16 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Футболист также сыграл за «Торпедо» пять матчей в Кубке России.