Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Фулхэм
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Вулверхэмптон
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон
Брайтон
13
Футбол. Зарубежный
20:30
Астон Вилла
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
15:30
Брентфорд
Тоттенхэм Хотспур
22
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
13.11
Динамо
ЦСКА
21
13.11
Химки
Сочи
02
13.11
Оренбург
Краснодар
51
12.11
Локомотив
Спартак
12
12.11
Торпедо
Зенит
02
12.11
Крылья Советов
Ростов
13
12.11
Урал
Факел
20
11.11
Нижний Новгород
Ахмат
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На «Рубин» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров наложила на казанский «Рубин» запрет на регистрацию новых игроков из-за финансовых задолженностей по договорам о посреднических услугах, сообщает пресс-служба организации.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Удовлетворить заявление аккредитованного посредника РФС Ацамаза Такоева в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах от 1 февраля 2022 года в полном объёме. Обязать клуб выплатить задолженность по договору о посреднических услугах. Применить к ФК «Рубин» (Казань) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед аккредитованным РФС посредником Ацамазом Такоевым, установленных настоящим решением.

Удовлетворить заявление аккредитованного РФС посредника ИП Агеева Д. Н. в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах от 17 января 2022 года в полном объёме. Обязать клуб выплатить задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги по договору и штраф за задержку выплаты задолженности. Применить к ФК «Рубин» (Казань) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед аккредитованным РФС посредником ИП Агеевым Д. Н., установленных настоящим решением.

Удовлетворить повторное заявление аккредитованного РФС посредника ИП Агеева Д. Н. о применении санкций в отношении ФК «Рубин» в связи с неисполнением решения палаты от 7 сентября 2022 года. В связи с неисполнением решения применить к ФК «Рубин» (Казань) санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров", — говорится в заявлении.

Данный запрет может быть снят по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед аккредитованным РФС посредниками.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь