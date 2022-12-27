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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Клубы из России не пустят в азиатскую Лигу чемпионов. Начать придётся с настоящей экзотики

Если уйдём из УЕФА, познакомимся с местным аналогом Лиги Европы. Это удивительный турнир.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Продолжаем изучать азиатский футбол в преддверии возможного ухода российского футбола из зоны УЕФА. И если в прошлый раз мы рассказывали вам о местной Лиге чемпионов, то теперь настало время настоящей экзотики. В главный турнир клубы из РПЛ всё равно сразу не пустят, ведь они стартуют с нулевым рейтингом, зато пробиться во второстепенные соревнования получится быстрее. И у Азии есть аналог Лиги Европы! Правда, этот турнир гораздо удивительнее.

В Кубке АФК необычный регламент. Если в азиатской Лиге чемпионов команды делятся на две зоны, то здесь — на целых пять. Исходя из географии, было бы логично, если бы Россия отправилась в зону Центральной Азии. А счастливчиком-участником пусть будет условный «Спартак», раз уж в Лиге чемпионов у нас «играет» «Зенит». Тур начинается, поехали!

«Согдиана» (Джизак, Узбекистан)

«Согдиана» никогда не становилась чемпионом Узбекистана, зато в нынешнем розыгрыше Кубка АФК заняла первое место в группе и вышла в плей-офф. Самый дорогой футболист команды — Шохруз Норхонов — стоит всего € 800 тыс. А весь состав суммарно оценивается в € 5,68 млн.

Играет «Согдиана» на одноимённом стадионе, который вмещает 18 тыс. зрителей. Для сегодняшнего списка очень даже неплохие цифры.

Источник: Championat Asia

Джизак находится в 2800 км от Москвы, так что перелёт занял бы почти четыре часа.

Источник: gazeta.uz

«Алтын Асыр» (Ашхабад, Туркменистан)

«Алтын Асыр» — семикратный чемпион Туркменистана, но в Лиге чемпионов не играет из-за места страны в рейтинге. А вот в Кубке АФК команда недавно заняла второе место в группе. Правда, в плей-офф ей выйти не удалось.

Ценники у футболистов «Алтын Асыра» максимально скромные. Лидер списка — Алтымурат Аннадурдыев — оценивается всего в € 175 тыс. А весь состав стоит € 1,66 млн.

«Алтын Асыр» принимает соперников на стадионе «Ашхабад» вместимостью в 20 тыс. зрителей. Снова солидная арена.

Источник: turkmenportal.com

Лететь из Москвы в Ашхабад футболистам пришлось бы 3,5 часа. Расстояние — 2511 км.

Источник: istockphoto.com

«ЦСКА-Памир» (Душанбе, Таджикистан)

Двукратный чемпион Таджикистана со знакомым названием в нынешнем розыгрыше Кубка АФК стал третьим в группе. Соответственно, никакого плей-офф. Самый дорогой футболист команды — Хуршед Абдуллоев — стоит € 150 тыс. Суммарный ценник состава — всего € 475 тыс.

«ЦСКА-Памир» выступает на стадионе «ЦСКА», который вмещает 7 тыс. зрителей.

Источник: РИА "Новости"

Расстояние между Москвой и Душанбе — почти 3000 км, так что перелёт занял бы чуть меньше четырёх часов.

Источник: istockphoto.com

«Нефтчи» (Кочкор-Ата, Киргизия)

«Нефтчи» (не перепутайте с одноимённой командой из Азербайджана) один раз становился чемпионом Киргизии, а в Кубке АФК в последний раз занял последнее место в группе. Самый высокий ценник в клубе у Эльдара Молдожунусова — € 275 тыс. А весь состав оценивается в € 2,85 млн.

Домашний стадион «Нефтчи» носит имя «Курманбек» и вмещает 4,5 тыс. зрителей.

Источник: Карты Yandex

Расстояние между Москвой и Кочкор-Атой составляет 3000 км, так что на перелёт ушло бы почти четыре часа.

«Худжанд» (Худжанд, Таджикистан)

«Худжанд», в отличие от ЦСКА, чемпионом не становился, зато в своей группе в Кубке АФК занял первое место и вышел в плей-офф центральноазиатской зоны. Лидеров по стоимости в команде сразу двое — Фирдавс Чакалов и Шохрух Киргизбоев. Обоих оценивают в € 250 тыс.

Играет «Худжанд» на Стадионе 20-летия независимости, который вмещает 25 тыс. зрителей. Москву и Худжанд разделяют 2890 км, и на преодоление такого пути ушло бы почти четыре часа.

Источник: istockphoto.com

«Копетдаг» (Ашхабад, Туркменистан)

Уже вторая команда из Ашхабада в этом списке! «Копетдаг» пять раз становился чемпионом Туркменистана, а в Кубке АФК занял второе место в группе и остался без плей-офф. Самых дорогих игроков в команде трое: Ильяс Сапармаммедов, Бахтияр Гургенов и Довлетмурад Сейтмухаммедов стоят по € 75 тыс. Общая цена состава — € 450 тыс.

«Копетдаг» играет на одноимённом стадионе, который вмещает 25,5 тыс. зрителей.

Источник: alvin-almazov.ru

Как мы уже говорили выше, перелёт из Москвы в Ашхабад занял бы 3,5 часа. Расстояние между городами — 2511 км.

Источник: istockphoto.com

«Дордой» (Бишкек, Киргизия)

«Дордой» — настоящий киргизский гранд, ведь становился чемпионом страны 13 раз. А вот в Кубке АФК не заладилось: команда стала последней в группе и никуда не вышла. Самый дорогой футболист в составе — Александр Мищенко (€ 250 тыс.). А суммарный ценник игроков клуба — € 2,56 млн.

«Дордой» играет на одноимённом крошечном стадионе. Вместимость арены — всего лишь 950 зрителей!

Источник: fc-doroi.kg

Бишкек находится в 2990 км от Москвы, так что лететь туда пришлось бы четыре часа.

Источник: istockphoto.com

«Истерн» (Гонконг)

Представим, что наш условный «Спартак» вышел из группы и даже победил соперника в финале зоны. Впереди полуфинал между зонами, и тут попадается такой соперник, как «Истерн». Пятикратный чемпион Гонконга как раз занял первое место в другой группе и пробрался в плей-офф.

Самый мощный ценник в команде у Тамирлана Козубаева (€ 350 тыс.), а весь состав оценивается в € 2,86 млн. Стадион «Монгкок», на котором играет «Истерн», вмещает 6664 зрителя.

Источник: wikipedia.commons

А вот тут начинается самое веселье с перелётами. Между Москвой и Гонконгом 7144 км, так что добираться придётся почти девять часов.

«Куала-Лумпур Сити» (Куала-Лумпур, Малайзия)

А в финале между зонами уже ждёт «Куала-Лумпур Сити», обладатель нескольких внутренних трофеев в Малайзии. Самый дорогой футболист команды — Джанкарло Галлифуоко — стоит € 350 тыс. А вместе с партнёрами — € 3,76 млн.

Стадион «Куала-Лумпур» вмещает 18 тыс. зрителей.

Источник: kualalumpurfa.com

Куала-Лумпур находится ещё дальше от Москвы — в целых 8118 км! Перелёт занял бы чуть больше 10 часов.

Источник: kualalumpurfa.com

Михаил Рождественский

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