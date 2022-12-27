Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
26.12
Астон Вилла
Ливерпуль
13
Футбол. Зарубежный
26.12
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
28.12
Аяччо
Анже
Футбол. Зарубежный
28.12
Труа
Нант
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
13.11
Динамо
ЦСКА
21
13.11
Химки
Сочи
02
13.11
Оренбург
Краснодар
51
12.11
Локомотив
Спартак
12
12.11
Торпедо
Зенит
02
12.11
Крылья Советов
Ростов
13
12.11
Урал
Факел
20
11.11
Нижний Новгород
Ахмат
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Лучший бомбардир сменил команду, легионеры покидают топ-клубы. Последние трансферы в РПЛ

Сычевой нашёл новое место работы, а столичные клубы попрощались с бразильцами.

Спартак
ЦСКА
Локомотив
Краснодар
Крылья Советов
Оренбург
Ахмат
ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

До открытия зимнего трансферного окна в России около месяца, но уже состоялось несколько значимых сделок. Топ-клубы попрощались с некоторыми легионерами, а лучший бомбардир РПЛ нашёл себе новое место работы.

Лукас Айртон: «Спартак» → «Фламенго» (€ 7 млн)

Бразилец покинул «Спартак» ещё в начале 2022-го, но играл в Южной Америке на правах аренды. После достаточно успешного сезона (победитель Кубка Бразилии и Кубка Либертадорес) фланговый защитник окончательно «прописался» во «Фламенго». А мог ведь, кстати, уехать в один из европейских топ-чемпионатов. «Марсель» рассматривал вариант с приобретением Айртона, однако бразильский клуб сразу дал понять — футболист хочет играть на родине.

Айртон стал футболистом «Спартака» в декабре 2018 года, а его трансфер обошёлся в € 7 млн. С того момента он отыграл больше сотни матчей за красно-белых и дважды входил в число 33 лучших игроков сезона по версии РФС. Последнюю игру в России Айртон наверняка вспоминает с неприятными чувствами. В марте 2022-го он провёл на поле 45 минут, но на второй тайм матча с «Пари НН» (1:1) уже не вышел. Причина — травма, которую нанёс защитник нижегородцев Кирилл Гоцук.

Бруно Фукс: ЦСКА → «Атлетико Минейро» (аренда)

Два с половиной года назад армейцы заплатили за бразильца € 8 млн. Этот трансфер можно смело включать во всевозможные рейтинги провалов и разочарований. Фукс отыграл всего лишь 19 матчей, из которых четыре — от первой до последней минуты. А вот история травм стала заметно длиннее. Повреждение бедра, операция на ноге, мышечные проблемы, вирусная инфекция, травма сухожилия и даже воспаление зубов!

Зато в биографии Фукса появилась графа «олимпийский чемпион — 2020». На играх в Токио защитник не провёл ни единой минуты, но золотую медаль всё-таки получил. Удивительный футболист! Аренда Фукса в «Атлетико Минейро» рассчитана до конца 2023-го, она обошлась бразильскому клубу в € 400 тыс. При этом в договор прописали пункт о выкупе — ЦСКА может получить ещё € 5 млн.

Источник: Чемпионат.com

Педро Габриэл: «Локомотив» → «Сан-Паулу» (аренда)

Ещё один бразилец из списка, который уехал из России ради игры на родине. Круче всего, что Педро Габриэл задержался в нашей стране всего на три месяца. В сентябре «Локомотив» презентовал новичка, а уже в декабре сообщил об отъезде игрока в Южную Америку. За это время 23-летний футболист провёл девять матчей и забил четыре мяча. Вроде бы неплохая статистика, но Педро, по сути, блеснул всего лишь в одной игре. В конце сентября он отгрузил четыре мяча в кубковом матче с «Химками» (5:0), а в остальных восьми встречах не забил ни разу.

Бразилец перебрался в Москву по приглашению Томаса Цорна. Но немец быстро покинул пост спортивного директора «Локомотива», а Педро Габриэл перестал попадать в состав. Нападающий рассчитывал, что пара успешных сезонов в «Локо» откроет перед ними двери многих европейских чемпионатов. Что же, первая попытка оказалась неудачной, поэтому с желанием поиграть в ведущих лигах Европы пока придётся повременить.

Источник: Чемпионат.com

Вандерсон Масиэл: «Краснодар» → «Интернасьонал» (€ 4,5 млн)

28-летний нападающий покинул юг России ещё в марте 2022-го. Отыграл на родине остаток года (31 матч, шесть голов, три ассиста), а теперь «Интернасьонал» активировал опцию выкупа футболиста. Вандерсон — знаковый легионер в истории «Краснодара». Отыграл за «быков» почти пять лет (130 матчей), забивал в РПЛ, Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Кстати, последняя игра в России сложилась для него успешно — в марте 2021-го «Краснодар» обыграл на выезде «Ростов» (3:1), а бразилец забил мяч и отдал голевую передачу. Первую часть сезона-2021/2022 Вандерсон пропустил из-за травмы лодыжки, а затем вернулся на родину. Теперь сыграет в одной команде с возобновившим карьеру Марио Фернандесом.

Тин Едвай: «Локомотив» → «Аль-Айн» (аренда)

Едвай — второй легионер «Локомотива», который предпочёл уехать из России в это трансферное окно. Ближайшие полгода он проведёт на полях ОАЭ, где будет рубиться в составе «Аль-Айна». Аренда рассчитана до июня, однако у арабского клуба есть возможность выкупить права на игрока. За два года в «Локомотиве» хорват провёл 41 матч и несколько раз выходил на поле с капитанской повязкой. За пять дней до заключения сделки «Чемпионат» сообщал, что Едвай приостановит контракт и отправится в один из арабских клубов.

Владимир Сычевой: «Оренбург» → «Крылья Советов» (€ 1,35 млн)

Один из двух лучших бомбардиров сезона в РПЛ (14 голов) достался «Крыльям» за небольшую по современным меркам сумму. После перехода Сычевой сообщил, что сменит фамилию и станет Владимиром Писарским. Он сделает это как знак благодарности отчиму, который воспитал футболиста. «Оренбург» купил Сычевого у омского «Иртыша» полтора года назад и заплатил за него всего € 70 тыс. Получается, что теперь клуб РПЛ заработал почти в 20 раз больше!

До этого сезона Владимир ни разу не играл в элитном дивизионе российского футбола. По итогам первой части чемпионата он по праву стал одним из главных открытий — 14 голов в 15 играх. Последний матч в футболке «Оренбурга» Сычевой завершил триумфально — забил три мяча в ворота «Краснодара» (5:1).

Юрий Журавлёв: «Ахмат» → «Торпедо» (€ 1,2 млн)

За последние полтора года защитник поменял уже три команды. Сначала перешёл из «Волгаря» в «Уфу», затем оказался в «Ахмате», а теперь заключил контракт с «Торпедо». Любопытно, что Журавлёв снова сыграет под руководством Андрея Талалаева. На старте сезона они вместе работали в Грозном, а теперь их задача — вытащить со дна таблицы «Торпедо».

«Да, Андрей Талалаев позвонил мне и сказал, что очень хочет видеть в команде, — сказал Журавлёв. — Честно говоря, я не очень люблю большие города. Поэтому фактор столицы меня не касался. Знаком с агрессивным стилем игры, который проповедует Андрей Викторович. Он делает акцент на доставку мяча в штрафную через фланги. Тренировки тоже очень интенсивные».

Матиас Перес: «Ланус» → «Оренбург» (€ 1 млн)

«Оренбург» приобрёл очередного аргентинца. 23-летний защитник Перес до этого играл исключительно за один клуб — провёл 75 матчей за «Ланус» (забил три мяча). Сразу бросается в глаза количество карточек — 20 жёлтых и две красных. Перес точно не заскучает в новом клубе, ведь там уже играют три соотечественника. Лукас Вера, Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья наверняка помогут защитнику как можно скорее адаптироваться к новым условиям.

Читайте также
«Хочу попрощаться со всеми». Сергей Пиняев обратился к болельщикам «Крыльев Советов»

Бонус: Сергей Пиняев и Максим Глушенков: «Крылья Советов» → «Локомотив»

Официального объявления от клубов ещё не было, но уже никто не сомневается, что сделка состоится. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил уход Пиняева, а сам 18-летний футболист уже попрощался с болельщиками «Крыльев». По нашей информации, Пиняев рассматривал вариант с отказом от перехода, но, судя по всему, Сергея всё-таки уговорили.

В первой части сезона Пиняев и Глушенков забили 10 мячей на двоих, а теперь переходят в команду из зоны стыков. «Локомотив» провалил осенний отрезок, поменял главного тренера и спортивного директора, пополнит состав двумя игроками с российским паспортом. Заиграют ли Пиняев и Глушенков в «Локомотиве» так, как в Самаре под руководством Игоря Осинькина?

Кирилл Закатченко

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Министр спорта: переход в Азию будет плюсом для российского футбола
Скандал на чемпионате России по фигурке: с трибун кричали: "Нечестно!"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь