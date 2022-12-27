Лучший бомбардир сменил команду, легионеры покидают топ-клубы. Последние трансферы в РПЛ

До открытия зимнего трансферного окна в России около месяца, но уже состоялось несколько значимых сделок. Топ-клубы попрощались с некоторыми легионерами, а лучший бомбардир РПЛ нашёл себе новое место работы.

Лукас Айртон: «Спартак» → «Фламенго» (€ 7 млн)

Бразилец покинул «Спартак» ещё в начале 2022-го, но играл в Южной Америке на правах аренды. После достаточно успешного сезона (победитель Кубка Бразилии и Кубка Либертадорес) фланговый защитник окончательно «прописался» во «Фламенго». А мог ведь, кстати, уехать в один из европейских топ-чемпионатов. «Марсель» рассматривал вариант с приобретением Айртона, однако бразильский клуб сразу дал понять — футболист хочет играть на родине.

Айртон стал футболистом «Спартака» в декабре 2018 года, а его трансфер обошёлся в € 7 млн. С того момента он отыграл больше сотни матчей за красно-белых и дважды входил в число 33 лучших игроков сезона по версии РФС. Последнюю игру в России Айртон наверняка вспоминает с неприятными чувствами. В марте 2022-го он провёл на поле 45 минут, но на второй тайм матча с «Пари НН» (1:1) уже не вышел. Причина — травма, которую нанёс защитник нижегородцев Кирилл Гоцук.

Бруно Фукс: ЦСКА → «Атлетико Минейро» (аренда)

Два с половиной года назад армейцы заплатили за бразильца € 8 млн. Этот трансфер можно смело включать во всевозможные рейтинги провалов и разочарований. Фукс отыграл всего лишь 19 матчей, из которых четыре — от первой до последней минуты. А вот история травм стала заметно длиннее. Повреждение бедра, операция на ноге, мышечные проблемы, вирусная инфекция, травма сухожилия и даже воспаление зубов!

Зато в биографии Фукса появилась графа «олимпийский чемпион — 2020». На играх в Токио защитник не провёл ни единой минуты, но золотую медаль всё-таки получил. Удивительный футболист! Аренда Фукса в «Атлетико Минейро» рассчитана до конца 2023-го, она обошлась бразильскому клубу в € 400 тыс. При этом в договор прописали пункт о выкупе — ЦСКА может получить ещё € 5 млн.

Педро Габриэл: «Локомотив» → «Сан-Паулу» (аренда)

Ещё один бразилец из списка, который уехал из России ради игры на родине. Круче всего, что Педро Габриэл задержался в нашей стране всего на три месяца. В сентябре «Локомотив» презентовал новичка, а уже в декабре сообщил об отъезде игрока в Южную Америку. За это время 23-летний футболист провёл девять матчей и забил четыре мяча. Вроде бы неплохая статистика, но Педро, по сути, блеснул всего лишь в одной игре. В конце сентября он отгрузил четыре мяча в кубковом матче с «Химками» (5:0), а в остальных восьми встречах не забил ни разу.

Бразилец перебрался в Москву по приглашению Томаса Цорна. Но немец быстро покинул пост спортивного директора «Локомотива», а Педро Габриэл перестал попадать в состав. Нападающий рассчитывал, что пара успешных сезонов в «Локо» откроет перед ними двери многих европейских чемпионатов. Что же, первая попытка оказалась неудачной, поэтому с желанием поиграть в ведущих лигах Европы пока придётся повременить.

Вандерсон Масиэл: «Краснодар» → «Интернасьонал» (€ 4,5 млн)

28-летний нападающий покинул юг России ещё в марте 2022-го. Отыграл на родине остаток года (31 матч, шесть голов, три ассиста), а теперь «Интернасьонал» активировал опцию выкупа футболиста. Вандерсон — знаковый легионер в истории «Краснодара». Отыграл за «быков» почти пять лет (130 матчей), забивал в РПЛ, Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Кстати, последняя игра в России сложилась для него успешно — в марте 2021-го «Краснодар» обыграл на выезде «Ростов» (3:1), а бразилец забил мяч и отдал голевую передачу. Первую часть сезона-2021/2022 Вандерсон пропустил из-за травмы лодыжки, а затем вернулся на родину. Теперь сыграет в одной команде с возобновившим карьеру Марио Фернандесом.

Тин Едвай: «Локомотив» → «Аль-Айн» (аренда)

Едвай — второй легионер «Локомотива», который предпочёл уехать из России в это трансферное окно. Ближайшие полгода он проведёт на полях ОАЭ, где будет рубиться в составе «Аль-Айна». Аренда рассчитана до июня, однако у арабского клуба есть возможность выкупить права на игрока. За два года в «Локомотиве» хорват провёл 41 матч и несколько раз выходил на поле с капитанской повязкой. За пять дней до заключения сделки «Чемпионат» сообщал, что Едвай приостановит контракт и отправится в один из арабских клубов.

Владимир Сычевой: «Оренбург» → «Крылья Советов» (€ 1,35 млн)

Один из двух лучших бомбардиров сезона в РПЛ (14 голов) достался «Крыльям» за небольшую по современным меркам сумму. После перехода Сычевой сообщил, что сменит фамилию и станет Владимиром Писарским. Он сделает это как знак благодарности отчиму, который воспитал футболиста. «Оренбург» купил Сычевого у омского «Иртыша» полтора года назад и заплатил за него всего € 70 тыс. Получается, что теперь клуб РПЛ заработал почти в 20 раз больше!

До этого сезона Владимир ни разу не играл в элитном дивизионе российского футбола. По итогам первой части чемпионата он по праву стал одним из главных открытий — 14 голов в 15 играх. Последний матч в футболке «Оренбурга» Сычевой завершил триумфально — забил три мяча в ворота «Краснодара» (5:1).

Юрий Журавлёв: «Ахмат» → «Торпедо» (€ 1,2 млн)

За последние полтора года защитник поменял уже три команды. Сначала перешёл из «Волгаря» в «Уфу», затем оказался в «Ахмате», а теперь заключил контракт с «Торпедо». Любопытно, что Журавлёв снова сыграет под руководством Андрея Талалаева. На старте сезона они вместе работали в Грозном, а теперь их задача — вытащить со дна таблицы «Торпедо».

«Да, Андрей Талалаев позвонил мне и сказал, что очень хочет видеть в команде, — сказал Журавлёв. — Честно говоря, я не очень люблю большие города. Поэтому фактор столицы меня не касался. Знаком с агрессивным стилем игры, который проповедует Андрей Викторович. Он делает акцент на доставку мяча в штрафную через фланги. Тренировки тоже очень интенсивные».

Матиас Перес: «Ланус» → «Оренбург» (€ 1 млн)

«Оренбург» приобрёл очередного аргентинца. 23-летний защитник Перес до этого играл исключительно за один клуб — провёл 75 матчей за «Ланус» (забил три мяча). Сразу бросается в глаза количество карточек — 20 жёлтых и две красных. Перес точно не заскучает в новом клубе, ведь там уже играют три соотечественника. Лукас Вера, Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья наверняка помогут защитнику как можно скорее адаптироваться к новым условиям.

Бонус: Сергей Пиняев и Максим Глушенков: «Крылья Советов» → «Локомотив»

Официального объявления от клубов ещё не было, но уже никто не сомневается, что сделка состоится. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил уход Пиняева, а сам 18-летний футболист уже попрощался с болельщиками «Крыльев». По нашей информации, Пиняев рассматривал вариант с отказом от перехода, но, судя по всему, Сергея всё-таки уговорили.

В первой части сезона Пиняев и Глушенков забили 10 мячей на двоих, а теперь переходят в команду из зоны стыков. «Локомотив» провалил осенний отрезок, поменял главного тренера и спортивного директора, пополнит состав двумя игроками с российским паспортом. Заиграют ли Пиняев и Глушенков в «Локомотиве» так, как в Самаре под руководством Игоря Осинькина?