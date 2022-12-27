Российский футбольный союз перенес голосование по переходу из УЕФА в Азию

В пятницу прошло заседание исполкома, на котором не было принято решения о переходе в АФК, вопрос должен был быть рассмотрен 27 декабря. Глава РФС Александр Дюков заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) не будет возражать против перехода и что обращение о выходе из УЕФА необходимо подать до 31 декабря, чтобы были шансы принять участие в отборе на чемпионат мира 2026 года.