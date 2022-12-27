Российский футбольный союз перенес голосование по переходу из УЕФА в Азию
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) перенес голосование исполкома организации по вопросу о выходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходу в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), сообщили в службе коммуникаций РФС. Отмечается, что решение связано с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Ожидается, что голосование состоится до 31 декабря 2022 года.