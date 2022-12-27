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12:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский футбольный союз перенес голосование по переходу из УЕФА в Азию

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) перенес голосование исполкома организации по вопросу о выходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходу в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), сообщили в службе коммуникаций РФС. Отмечается, что решение связано с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Ожидается, что голосование состоится до 31 декабря 2022 года.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу прошло заседание исполкома, на котором не было принято решения о переходе в АФК, вопрос должен был быть рассмотрен 27 декабря. Глава РФС Александр Дюков заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) не будет возражать против перехода и что обращение о выходе из УЕФА необходимо подать до 31 декабря, чтобы были шансы принять участие в отборе на чемпионат мира 2026 года.

Ранее ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В связи с этим сборная России была исключена из числа участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решения ФИФА и УЕФА. В сентябре УЕФА принял решение не допускать сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы — 2024.

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