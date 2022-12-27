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15:20 (мск), источник: Sports.Ru

«Зениту» интересен Самошников из-за возможного ужесточения лимита в РПЛ

«Зениту» интересен защитник «Рубина» Илья Самошников.

Зенит
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

Как утверждает Иван Карпов, генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев вчера провел переговоры с Самошниковым в Дубае, где игрок проводит отпуск.

Интерес «Зенита» к Самошникову вызван тем, что в Министерстве спорта России хотят ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ по примеру хоккея.

Также Илья интересен «Локомотиву». Отмечается, что новый тренер московского клуба Михаил Галактионов всерьез рассчитывает на Самошникова.

В этом сезоне Самошников провел 16 игр в Первой лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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