«Зениту» интересен Самошников из-за возможного ужесточения лимита в РПЛ

Как утверждает Иван Карпов, генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев вчера провел переговоры с Самошниковым в Дубае, где игрок проводит отпуск.

Интерес «Зенита» к Самошникову вызван тем, что в Министерстве спорта России хотят ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ по примеру хоккея.

Также Илья интересен «Локомотиву». Отмечается, что новый тренер московского клуба Михаил Галактионов всерьез рассчитывает на Самошникова.