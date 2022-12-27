«Зениту» интересен Самошников из-за возможного ужесточения лимита в РПЛ
«Зениту» интересен защитник «Рубина» Илья Самошников.
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«Зениту» интересен защитник «Рубина» Илья Самошников.
Как утверждает Иван Карпов, генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев вчера провел переговоры с Самошниковым в Дубае, где игрок проводит отпуск.
Интерес «Зенита» к Самошникову вызван тем, что в Министерстве спорта России хотят ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ по примеру хоккея.
Также Илья интересен «Локомотиву». Отмечается, что новый тренер московского клуба Михаил Галактионов всерьез рассчитывает на Самошникова.
В этом сезоне Самошников провел 16 игр в Первой лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.