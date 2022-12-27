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18:47 (мск), источник: Sport24

Кого купить и кого продать «Спартаку», чтобы стать чемпионом России. Задачи, которые нужно решить зимой

Фиксируем планы клуба на перерыв.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

После переезда в Москву Гильермо Абаскаль неожиданно быстро поставил яркую и результативную игру «Спартаку». За полгода команда практически избегала серьезных спадов и в итоге ушла на зимнюю паузу на втором месте.

Впрочем, разумеется, московскому клубу еще есть куда расти — ведь отрыв от «Зенита» составляет аж 8 очков.

Разбираемся, что «Спартаку» нужно сделать зимой, чтобы все-таки побороться за чемпионство.

Кого купить

После ухода Жиго «Спартак» так и не смог найти достойного партнера Джикии в центре обороны. Эта проблема не помешала московскому клубу разделить второе место по пропущенным мячам с ЦСКА в первой половине сезона (18), однако вряд ли она позволит на равных бороться с «Зенитом» за чемпионство (7 пропущенных мячей).

«Спартаку» срочно нужен центральный защитник. Один из главных кандидатов на эту позицию — 23-летний бразилец Хоаким Энрике из «Куябы». Он тактически подкован, хорош в перехватах и отборах и уступает Джикии разве что в надежности (8,3 потери против 6,4) и дальних передачах (43% против 59%). Еще один плюс Хоакима — невысокая стоимость. По данным Transfermarkt, защитник оценивается всего в 500 тысяч евро.

Альтернатива бразильцу — 28-летний защитник «Вероны» Кюрай Гюнтер. Немец турецкого происхождения воспитывался в «Боруссии», затем играл в «Галатасарае», а последние четыре года пылит в Италии. Кроме хорошего европейского опыта, он может похвастаться крутыми атакующими скиллами и отличной игрой в единоборствах. Главный минус Гюнтера в том, что он не очень-то и хочет ехать в Россию из-за отсутствия перспективы сыграть в еврокубках. Полгода назад Кюрай уже отказал ЦСКА. Но, возможно, боссы «Спартака» сумеют его убедить.

Также московскому клубу стоит присмотреться к фланговым защитникам: футболиста уровня Айртона, который мог бы удачно подключаться к атакам и подчищать сзади, Абаскалю очень не хватает — Рыбусь закрыть эту позицию так и не смог. Среди кандидатов — 25-летний левый защитник сборной Чили и «Коло Коло» Габриэль Суасо. Он — универсал, способен сыграть и центре обороны, и в опорной зоне. Одинаково хорошо действует и в обороне, и в нападении. В декабре 2022 года у него истекает контракт, так что парня нужно срочно брать.

Еще одна проблемная позиция «Спартака» — опорная зона. По ходу сезона выбывали из строя Мозес, Мартинс, Умяров и Литвинов, так что приобрести еще одного хорошего футболиста в центр поля точно будет не лишним. «Спартак» это прекрасно понимает, и судя, по информации Marca, постарается закрыть пробел 27-летним сербским опорником «Хетафе» Неманьей Максимовичем. Московский клуб уже предложил за хавбека 3 млн евро. До недавнего времени серб был системообразующим футболистом клуба и играл «бокс-ту-бокс».

Если уговорить Максимовича все-таки не удастся, можно вернуться к варианту с 26-летним опорником «Маккаби Хайфа» Нетом Леви. «Спартак» уже пытался его купить в 2021 году.

Кого продать

Главный кандидат на выход очевиден — это Миха Мевля. Защитник совершенно не вписался в игру Абаскаля, поэтому тот намерен как можно быстрее от него избавиться. Как сообщает Metaratings.ru, клуб планирует досрочно разорвать контракт с футболистом и сейчас работает над снижением неустойки. Сумма выплаты может составить около 350 тысяч евро.

Источник: Sport24

Еще один футболист, с которым можно проститься — Николай Рассказов. Защитник окончательно присел на скамейку с приходом Абаскаля — в РПЛ он провел всего 12 минут за полгода. Так что, кажется, это именно тот случай, когда от расставания будет лучше всем — защитник найдет необходимый опыт где-нибудь в другом месте, а клуб успеет получить за футболиста хотя бы какие-то отступные (контракт Рассказова заканчивается летом 2023 года).

Возможно, стоит расстаться и с Бальде Кейта. За полгода сенегальский форвард провел только 75 минут на поле и не предоставил ни одного аргумента за то, чтобы в него поверить. Скорее всего, Кейта и дальше продолжит полировать скамейку. Лучше отдать его в аренду, а затем продать как можно быстрее.

Тренер

В этом плане у «Спартака» все замечательно. Болельщики хвалят Абаскаля за красивый атакующий футбол и называют лучшим тренером московского клуба за последние пять лет. А руководство отмечает профессионализм Гильермо и фантастическую работоспособность: каждый день он начинает работу рано и заканчивает поздно.

Источник: Sport24

Если Абаскаль продолжит в том же духе, то наверняка его союз с клубом получится долгим и успешным. По крайней мере, сейчас Гильермо кажется именно тем тренером, который сможет навязать «Зениту» достойную борьбу за чемпионство.

Сборы и товарищеские матчи

«Спартак» проведет тренировочные сборы в ОАЭ и Турции. 10 января команда соберется в Москве, за следующие два дня пройдет медосмотр, а затем отправится в Эмираты.

«Подготовка команды в Эмиратах будет разбита на два этапа — с 13 по 27 января в Дубае и с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби. На первом сборе “Спартак” проведет несколько товарищеских матчей. В одном из них 27 января нашим соперником станет болгарский “Ботев” из Пловдива. Полное расписание игр мы сообщим позднее. В Абу-Даби красно-белые примут участие в товарищеском турнире Зимний кубок РПЛ. 2 февраля “Спартак” сыграет с “Ростовом”, 6-го — с “Краснодаром”, а 10-го — с “Сочи”, — сообщается на официальном сайте клуба.

Третий сбор клуб проведет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля.

Богдан Горбунов

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