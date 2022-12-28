Экс-игрок «Краснодара» Газинский: никто о болезни Галицкого не говорил, но догадки были

«Никто о болезни Галицкого не говорил, но догадки были. Чтобы кто-то прямо сказал: “Сергей Николаевич болеет”, — такого не происходило. Просто ходили слухи, а потом он сам рассказал в том самом интервью. Догадки были, потому что Галицкий отсутствовал на тренировках и матчах. Раньше на сборы всегда прилетал, а тут не было. Сначала думали, может, в отпуске где-то. Потом поняли, что столько в отпуске невозможно находиться. Никто из сотрудников ничего не говорил. Это личное. Тем более человек такого масштаба: представляете, сколько в клубе будет переживаний? Для многих он максимально близкий человек и такая новость воспринимается серьёзно», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.