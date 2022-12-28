«Я чуть с ума не сошёл». Газинский — о встрече с Зиданом

«В Дубае я шёл из тренажёрного зала, а Зидан в него заходил с супругой. Я говорил себе: “Ну как не подойти? Юра, это будет ошибкой”. Мы взглядом пересеклись, и он глаза опустил. Я подумал, что ему уже все надоели и даже подходить не имеет смысла. Всё-таки он с супругой, неудобно. Хотя понимал, что если я его больше не увижу, то не прощу себе. Затем он шёл по пляжу с детьми и супругой. Снова к нему не подошёл. А в третий раз я его увидел, когда мы сидели с Мартыновичем. Сказал: “Саша, теперь без шансов для него”.



Я первым подошёл к Зидану. Уже потом начали подбегать остальные. Там с Зиданом ходил человек. Может, друг — не знаю. И после того как четыре человека сфотографировались, он остальным уже сказал “sorry” [»извините«]. Я так понял, что сам Зидан не отказывается. Кстати, я его ещё и четвёртый раз увидел — в торговом центре. Зидан зашёл в магазин и местные собрались, окружили помещение и начали скандировать “Hala Madrid”. Я чуть с ума не сошёл. Думал, что вообще происходит. Зидан снова был с супругой и этим другом — их там куда-то провели», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.