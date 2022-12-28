Юрий Газинский рассказал, когда мог перейти в «Зенит» и «Спартак»

«Сначала мне агент сказал про интерес “Зенита”, затем уже Марсио, который у нас играл, сказал, что он разговаривал с Данни, а тот с Боашем — и что меня хотят подписать. Первый раз меня “Краснодар” не отпустил, а второй, со слов агента, по деньгам не договорились.



Переговоры со “Спартаком”? Это было во времена Аленичева. Мне тогда агент сказал, что находится в диалоге, но насколько он был продвинутым, я не знаю. Я рад, что провёл столько лет в “Краснодаре”. Не хватило только что-то выиграть. Потому что девять лет, столько матчей и ни одного титула — больная тема», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.