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17:27 (мск), источник: ТАСС

Лучший молодой футболист РПЛ 2022 года Пиняев стал игроком «Локомотива»

Также в столичную команду из самарского клуба перешел нападающий Максим Глушенков.

Локомотив
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Источник: ФК "Локомотив"

ТАСС, 28 декабря. Полузащитник Сергей Пиняев перешел из самарского футбольного клуба «Крылья Советов» в московский «Локомотив». Об этом в среду сообщила пресс-служба «Крыльев Советов».

Также в столичную команду из самарского клуба перешел нападающий Максим Глушенков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пиняеву 18 лет, Глушенкову — 23 года. В текущем сезоне Пиняев провел в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) 11 матчей, забив три мяча и сделав три результативные передачи. 1 декабря Пиняев был признан лучшим молодым игроком РПЛ 2022 года. На счету Глушенкова 5 голов и 6 голевых передач в 16 матчах РПЛ. Оба игрока осенью дебютировали в составе сборной России.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.

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