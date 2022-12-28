Лучший молодой футболист РПЛ 2022 года Пиняев стал игроком «Локомотива»

ТАСС, 28 декабря. Полузащитник Сергей Пиняев перешел из самарского футбольного клуба «Крылья Советов» в московский «Локомотив». Об этом в среду сообщила пресс-служба «Крыльев Советов».

Пиняеву 18 лет, Глушенкову — 23 года. В текущем сезоне Пиняев провел в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) 11 матчей, забив три мяча и сделав три результативные передачи. 1 декабря Пиняев был признан лучшим молодым игроком РПЛ 2022 года. На счету Глушенкова 5 голов и 6 голевых передач в 16 матчах РПЛ. Оба игрока осенью дебютировали в составе сборной России.