«Торпедо» объявило о переходе экс-защитника «Факела» Шлякова
Защитник Евгений Шляков стал игроком «Торпедо», сообщает официальный сайт московского клуба.
Факел
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Защитник Евгений Шляков стал игроком «Торпедо», сообщает официальный сайт московского клуба.
31-летний футболист был свободным агентом после ухода из «Факела», который расторг с ним контракт по обоюдному согласию сторон в начале декабря.
Шляков ранее выступал за брянское «Динамо», «Тюмень», смоленский «Днепр», «Волгарь», «КАМАЗ», «Тамбов», «СКА-Хабаровск» и румынский клуб УТА. В первой части сезона-2022/23 Шляков провел 11 матчей и сделал две голевые передачи.