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18:11 (мск), источник: Sport24

«Торпедо» объявило о переходе экс-защитника «Факела» Шлякова

Защитник Евгений Шляков стал игроком «Торпедо», сообщает официальный сайт московского клуба.

Факел
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Источник: ФК "Торпедо"

31-летний футболист был свободным агентом после ухода из «Факела», который расторг с ним контракт по обоюдному согласию сторон в начале декабря.

Шляков ранее выступал за брянское «Динамо», «Тюмень», смоленский «Днепр», «Волгарь», «КАМАЗ», «Тамбов», «СКА-Хабаровск» и румынский клуб УТА. В первой части сезона-2022/23 Шляков провел 11 матчей и сделал две голевые передачи.

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