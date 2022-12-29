Аршавин: по манере игры Пиняев больше похож на Криштиану Роналду

В этом сезоне у Пиняева 15 матчей за самарский клуб, в которых он забил четыре гола и сделал три ассиста.

«Уже говорил: по манере игры он больше похож на Криштиану Роналду. Быстрый дриблинг, перебирает слева направо, отдаёт, бьёт. Умный футболист, но многое в его игре основано на физической готовности, на том, чтобы успеть убрать мяч перед соперником, на чувстве дистанции. Пожалуй, я был более разносторонним игроком. Это не позёрство, хотите сравнивайте, хотите нет, всё равно. Говорю, как думаю», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».