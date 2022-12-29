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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игрок ЦСКА ответил на вопрос о своем будущем в клубе

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Колумбийский футболист московского ЦСКА Хорхе Карраскаль заявил, что не знает, продолжит ли карьеру в России.

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Источник: РИА "Новости"

Карраскаль перешел в ЦСКА на правах аренды из аргентинского «Ривер Плейта» в феврале 2022 года. В мае московский клуб активировал опцию выкупа контракта полузащитника.

«Я очень счастлив в России, но не знаю, продолжу ли играть там или уйду. Я наслаждаюсь своим временем там. У меня нет особого представления (о смене команды), об этом позаботится мой агент. Надеюсь, когда праздники в России закончатся, мне скажут, что будет дальше», — цитирует Карраскаля PrimerTiempo.co.

«Конечно, меня беспокоят ограничения на участие в международных турнирах. Я бы хотел поиграть в другом клубе, где можно участвовать в Лиге Европы или Лиге чемпионов. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что я счастлив, люди меня очень любят. Мы подождем и посмотрим, что произойдет», — добавил футболист.

Карраскалю 24 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил пять мячей и отдал пять передач.

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