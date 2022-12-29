Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Лорьян
Монпелье
Футбол. Зарубежный
19:00
Жирона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:15
Бетис
Атлетик
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Тулуза
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:30
Атлетико
Эльче
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
13.11
Динамо
ЦСКА
21
13.11
Химки
Сочи
02
13.11
Оренбург
Краснодар
51
12.11
Локомотив
Спартак
12
12.11
Торпедо
Зенит
02
12.11
Крылья Советов
Ростов
13
12.11
Урал
Факел
20
11.11
Нижний Новгород
Ахмат
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Трансфер Пиняева — главная сделка зимы. Как она стала возможна?

Коротко — про новое руководство «Локо».

Локомотив
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Футбольный клуб «Локомотив»

«Паша мне бы продал Пиняева, а сейчас у него новый проект», — сказала в середине декабря Зарема Салихова (жена экс-владельца «Спартака»).

Паша — это Павел Андреев. Возможно, главный футбольный агент России. Недавно крупный представитель этой же сферы Герман Ткаченко говорил, что восхищён портфелем, выдержкой и умением зарабатывать Андреева. Правда, оговорился, что не разделяет его подход.

Судя по всему, новый проект Андреева — именно «Локомотив». Мы ещё в октябре сообщали, что глава совета директоров клуба Юрий Нагорных рассматривает возможность приглашения на руководящие должности бывших менеджеров «Чертаново» Дмитрия Поляцкина и Сергея Хабарова. Можно сказать, что всё это люди из одной команды.

Источник: Чемпионат.com

Многие до сих пор помнят лето 2020 года, когда сразу восемь футболистов перешли из «Чертаново» в «Крылья». Правда, среди них не было ни Максима Глушенкова, ни Сергея Пиняева. Хотя в результате оба прошли академию «Чертаново» и последнее время выступали в «Крыльях», а теперь одновременно перешли в «Локомотив».

В ситуации с Пиняевым больше всего впечатляет сумма трансфера. Увы, она не оглашается публично, но, по информации, которая просачивается в СМИ, речь идёт о 230−300 млн рублей. Если так, то это весьма выгодная сделка для «Локомотива». Речь идёт о € 3−4 млн в таком случае. Просто напомню, недавно москвичи взяли Марадишвили за € 7 млн.

Сразу оговорюсь, что являюсь поклонником и Пиняева, и Глушенкова. Так что прекрасно понимаю разочарование руководства «Крыльев». Тренер Осинькин утверждал, что уход этих футболистов стал бы потерей. А ещё говорил, что Пиняев пока не перерос «Крылья». Впрочем, глядя на таблицу РПЛ, и не скажешь, что футболист уходит в команду более высокого уровня.

По информации «Чемпионата», ещё неделю назад «Крылья» предлагали Пиняеву новый контракт, но убедить футболиста и его представителей не удалось — вингер оказался в «Локомотиве». Можно аккуратно предположить: если Пиняева приводят в команду за такие деньги, то проект Павла Андреева в «Локо» будет долгосрочным. Бывший вратарь команды Руслан Нигматуллин даже предположил, что в будущем весь состав «Крыльев» и «Чертаново» может переехать в «Локо».

Источник: Чемпионат.com

Хочется верить, что это всё-таки была ирония со стороны Нигматуллина. Невозможно представить переход в «Локо» 15 игроков «Чертаново» и стольких же — «Крыльев». Такое просто невозможно. Хотя 2,5 года назад и трансфер восьми воспитанников «Чертаново» в «Крылья» казался удивительным.

При всех этих миграциях на футбольном рынке уже давно сформировался свой сленг. Часто можно услышать, что игроков и тренеров именно «заводят» в клубы. Уже на этих словах размывается субъектность главных лиц — тех, кого мы видим на поле. Возникают сомнения, чем вообще обусловлены трансферы футболистов. Почему кто-то переходит именно сейчас? Почему именно в эту команду? Потому что в «Локомотиве» поменялась власть или потому что это правильный шаг для карьеры игрока?

Источник: Чемпионат.com

А знаете, что тут самое смешное? Подход может выглядеть сомнительно, но именно он почему-то работает. Тут, конечно, нужно отдельное исследование, почему так, но разве можно сказать, что академия «Чертаново» плохая? Нет, весьма продуктивная. Одна из лучших в России. Я бы и «Крылья Советов» отметил как продуктивную команду с понятным футболом (хотя здесь уже намного больше слагаемых успеха). Или взять карьеру того же Пиняева. Разве последние годы она шла не туда? ФНЛ, РПЛ, сборная России — всё как полагается. Тем более парню всего лишь 18 лет!

Ну и с точки зрения «Локомотива». Есть ощущение, что Баринов будет ругаться меньше, а шансов сохранить место в РПЛ стало больше. Впрочем, тут нужно учитывать стартовые позиции нового проекта «Локо». Команда идёт в зоне стыковых матчей. Понятно, что её место не там и подъём на условное пятое место через год-полтора — это не что-то выдающееся, а вполне естественное.

Григорий Телингатер

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Министр спорта: переход в Азию будет плюсом для российского футбола
Скандал на чемпионате России по фигурке: с трибун кричали: "Нечестно!"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь