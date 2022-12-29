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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Министр спорта РФ: напряжённость в связи с неприятием Fan ID постепенно снижается

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о планах усовершенствования системы Fan ID в начале 2023 года.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы очень активно взаимодействуем с Министерством цифрового развития, с руководством РФС, РПЛ, с руководителями регионов. Считаем, что прошедший первый этап внедрения карты болельщика дал возможность в значительной мере повысить эффективность работы системы с технической точки зрения и с точки зрения оперативности сотрудников, которые занимаются оформлением карты болельщика, а также в плане профессионализма людей, которые работают при проходе на стадион.

Надеюсь, в первые месяцы 2023 года система будет ещё более усовершенствована. Для болельщиков будет доступна удалённая верификация. Ведь с их стороны одним из критических замечаний было то, что надо идти в МФЦ, на это надо время, хотя сейчас большое количество услуг оказывается через необходимость верификации. В целом со стороны болельщиков было неприятие Fan ID, но постепенно напряжённость снижается», — приводят слова Матыцина «Известия».

Fan ID или паспорт болельщика — российский электронный документ, удостоверяющий личность, с фотографией, фамилией и именем его обладателя для посещения футбольных матчей.

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