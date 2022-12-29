Абаскаль: раньше «Зенит» чувствовал себя лучше других, теперь этого нет. Их это раздражает

«Понятно, что на ситуацию в матче с “Зенитом” каждый смотрит по-своему. До этого момента “Спартак” не мог обыграть “Зенит” пять лет, а с разницей в три мяча — вообще 21 год. Думаю, то, что мы смогли их обыграть, тоже повлияло на произошедшее. “Зениту” нужно было обыгрывать нас со счётом 4:0, и я думаю, что чем больше минут проходило, тем больше нарастало их разочарование, которое затем переросло в чрезмерную агрессивность, которую нужно осудить.



Мы пытались не участвовать в этом, но это было невозможно. Игрок “Зенита” ударил судью, пока тот показывал футболистам карточки. Я осуждаю всё произошедшее, но я думаю, что их разочарование вызвано нашей игрой. В прошлом году они чувствовали себя лучшими, в этом году всё изменилось», — приводит слова Абаскаля Relevo.