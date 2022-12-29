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13:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Абаскаль: раньше «Зенит» чувствовал себя лучше других, теперь этого нет. Их это раздражает

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о причинах драки между футболистами красно-белых и санкт-петербургского «Зенита» в матче 6-го тура Кубка России (0:0, 2:4 пен.).

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Источник: Чемпионат.com

«Понятно, что на ситуацию в матче с “Зенитом” каждый смотрит по-своему. До этого момента “Спартак” не мог обыграть “Зенит” пять лет, а с разницей в три мяча — вообще 21 год. Думаю, то, что мы смогли их обыграть, тоже повлияло на произошедшее. “Зениту” нужно было обыгрывать нас со счётом 4:0, и я думаю, что чем больше минут проходило, тем больше нарастало их разочарование, которое затем переросло в чрезмерную агрессивность, которую нужно осудить.

Мы пытались не участвовать в этом, но это было невозможно. Игрок “Зенита” ударил судью, пока тот показывал футболистам карточки. Я осуждаю всё произошедшее, но я думаю, что их разочарование вызвано нашей игрой. В прошлом году они чувствовали себя лучшими, в этом году всё изменилось», — приводит слова Абаскаля Relevo.

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