Главная звезда Украины едет в АПЛ, европейский гранд заинтересовался игроком из России. Трансферы и слухи дня

Что в России

«Краснодар» торгует полузащитника «Ариса»

По информации Sport24, «Краснодар» предложил греческому «Арису» 2,5 миллиона евро за крайнего полузащитника Даниэля Мансини. Самому игроку был предложен контракт с годовой зарплатой 1 миллион евро.

Даниэль Мансини во время выступления за французский «Тур»

В Греции готовы отпустить 26-летнего футболиста, но для самого аргентинца переезд в Россию не является приоритетным вариантом. Он намерен дождаться предложений от других клубов.

В текущем сезоне Мансини провел за «Арис» 16 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре ассиста. В 2019 году клуб из Салоников заплатил за него «Бордо» 500 тысяч евро.

Сперцян интересен гранду нидерландского футбола ПСВ

Игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов, сообщает «РБ Спорт». По данным источника, интерес к Сперцяну проявляет ПСВ (Эйндховен). Представители нидерландского клуба уже контактировали с окружением армянского полузащитника.

В Сперцяне руководство ПСВ видит замену ушедшему в английский «Ливерпуль» форварду Коди Гакпо. Отмечается, что сам Эдуард не планирует покидать Краснодар нынешней зимой.

«Зенит» подписал еще одного бразильца: он перейдет в клуб летом

Полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос летом 2023 года перейдет в «Зенит», пишет «РБ Спорт». Сделка полностью согласована, клуб из Санкт-Петербурга получит 90% прав на игрока. Контракт с 22-летним бразильцем рассчитан на пять лет — клубы уже подписали предварительные документы.

Наставника «Енисея» Горлова ждут в «Нижнем Новгороде»

Выступающий в ФНЛ «Енисей» сообщил, что 29 декабря клуб получил предложение о переходе главного тренера Артема Горлова в одну из команд РПЛ. «Уважаемые болельщики, во избежание слухов и кривотолков, информируем вас, что сегодня на руководство нашего клуба впервые вышли с предложением о переходе главного тренера», — заявила пресс-служба «Енисея».

Артем Горлов («Енисей»)

«Непростое решение, но мы рады, что уже второй раз подряд главным тренером нашей команды интересуется клуб РПЛ. Только сегодня начался диалог и в упреждение скептицизма хочу сказать: мы прежде всего защищаем интересы клуба», — добавил директор красноярцев Алексей Ивахов.

Отметим, что 35-летний Горлов является основным кандидатом на пост главного тренера в «Нижнем Новгороде». Эта должность стала вакантной после того, как предыдущий тренер нижегородцев Михаил Галактионов перешел в «Локомотив».

Что в Европе

«Арсенал» продолжает переговоры по Мудрику

Восходящая звезда украинского футбола, полузащитник «Шахтера» Михайло Мудрик близок к переходу в лондонский «Арсенал». Ранее «Шахтер» отверг предложение англичан по Мудрику в размере 40 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде бонусов. Однако переговоры между клубами продолжаются — об этом рассказал генеральный директор «горняков» Сергей Палкин.

«Переговоры по Мудрику идут. Мы получаем предложения, но не те, которые хотели бы видеть. Мы открыты для обсуждения стоимости. Если мы договоримся, то пусть будет так. Если же нет, пускай это будет в другой раз», — заявил Палкин.

Инсайдеры в Англии отмечают, что этой зимой «Арсенал» намерен подписать сразу двух футболистов атаки. Помимо Мудрика, лондонский клуб проявляет интерес к португальцу Жоау Феликсу из «Атлетико».

«Челси» купил молодого бразильца

По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Васко да Гама» Андрей Сантос в ближайшее время станет игроком «Челси». 29 декабря 18-летний бразилец прибыл в Лондон, чтобы пройти медосмотр, после которого будет подписано долгосрочное соглашение.

Сумма трансфера составит 12,5 миллионов евро. Сантос не будет отдан в аренду обратно в «Васко», а останется в «Челси».

«Тоттенхэм» хочет выкупить Кессье